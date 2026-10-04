Mancini ha hecho debutar a 64 jugadores en sus 64 partidos como seleccionador de Italia

En los tres últimos encuentros, Mancini ha dado la alternativa a siete futbolistas, entre ellos Antonio Vergara, Michael Kayode, Sebastiano Esposito e Issa Doumbia, mientras otros jóvenes como Alessandro Romano, Mohammed Alì Zoma y Matteo Ruggeri siguen entrando en sus planes.

Ante Francia, en París, la edad media del once italiano fue de 24 años y seis meses.

Vergara se estrenó ante Francia y tuvo protagonismo durante la última media hora, en la que mostró personalidad con el balón y participó en varias acciones ofensivas.

Otra de las novedades es Michael Kayode, campeón de Europa sub-19 con Italia en 2023 junto a Pio Esposito, Cher Ndour, Niccolò Pisilli, Luca Koleosho, Luca Lipani y Faticanti.

El lateral, que dejó el Juventus a los 16 años y comenzó de nuevo en la Serie D con el Gozzano antes de pasar por el Fiorentina y acabar en el Brentford inglés, destacó ante Turquía, contra el que metió un gol, y ante Francia.

Sebastiano Esposito, hermano de Pio, también tuvo minutos ante Turquía y Francia y mostró su calidad, después de haber jugado como extremo con el Cagliari y de ser utilizado como delantero por Alberto Aquilani y el Sassuolo.

Doumbia, por su parte, ha entrado desde el banquillo en los tres últimos partidos y Mancini lo ve como una posible alternativa para Davide Frattesi.

El seleccionador mantiene además en el grupo a Romano, al que está probando como interior izquierdo, y a Karim Zoma, jugador del Núremberg.

La renovación ya había dejado otros nombres durante la anterior etapa de Mancini.

Nicolò Fagioli y Giorgio Scalvini debutaron después de la eliminación del Mundial de Catar, Alessandro Bastoni y Giacomo Raspadori formaron parte del grupo de los campeones de Europa y Dimarco se estrenó con Italia un año después.

Alessandro Buongiorno, por su parte, debutó en junio de 2023, en el último partido de Mancini antes de dejar el cargo.

Con este grupo, Mancini sigue ampliando las opciones de Italia sin renunciar a los jugadores con más experiencia, en un proceso necesario de cambio en la selección en el que los nuevos internacionales empiezan a compartir espacio con futbolistas que ya son habituales en la selección.

Por ejemplo, Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Nicolò Barella, Giovanni Di Lorenzo y Bryan Cristante representan la experiencia de una selección que combina a sus habituales con los nuevos nombres.