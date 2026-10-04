Paraguay deja señales de crecimiento en la Olimpiada Mundial de Ajedrez

El equipo femenino terminó en el puesto 75, mientras que en la rama absoluta sobresalieron las actuaciones de Antonio Almirón y Juan Uvaldo Heinichen, además de la presencia del Gran Maestro Guillermo Vázquez en el primer tablero.

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La cita mundialista, que reunió a las principales potencias del ajedrez, sirvió para medir el momento del deporte ciencia paraguayo ante rivales de primer nivel. Más allá de las posiciones finales, la actuación dejó registros individuales que reflejan el avance de varios de los integrantes de la selección.

Renata Mayeregger, protagonista del equipo femenino

Una de las grandes figuras paraguayas fue Renata Valentina Mayeregger González, quien cerró la competencia con 6 puntos en nueve partidas, una actuación que le permitió alcanzar una performance de 1978 Elo y sumar 23 puntos a su rating.

Mayeregger tuvo un inicio particularmente destacado, con cinco victorias consecutivas en las primeras cinco rondas, una marca que constituye uno de los grandes registros individuales de la participación paraguaya en la historia de las Olimpiadas femeninas.

Su rendimiento terminó siendo uno de los puntos altos de un equipo que concluyó en el 75º lugar de la clasificación general.

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También tuvo una actuación destacada Fiorella Allegra Mayeregger González, quien sumó 5,5 puntos en diez partidas y obtuvo una performance de 1979 Elo. La WCM logró además una importante ganancia de rating, con 10,8 puntos, y quedó cerca de alcanzar una nueva titulación.

La nómina femenina se completó con Gabriela Vargas, Paula Oviedo Acosta y Helen Montiel Cáceres.

Gabriela Vargas y un empate de prestigio

La experiencia de Gabriela Vargas volvió a ser importante para la selección. La Maestra Internacional Femenina terminó con 5,5 puntos en diez partidas y protagonizó uno de los encuentros más destacados de la delegación al entablar frente a la legendaria Gran Maestra sueca Pia Cramling, una de las figuras históricas del ajedrez mundial.

Vargas finalizó con una performance de 2055 Elo y una variación negativa de 7,2 puntos, pero su presencia en los primeros tableros permitió a Paraguay medirse ante rivales de gran jerarquía.

En conjunto, el equipo femenino consiguió sostener una actuación competitiva y mostró el crecimiento de una generación que comienza a ganar protagonismo en el ámbito internacional.

Almirón, el mejor paraguayo en el absoluto

En la categoría absoluta, el nombre más destacado fue el del Maestro Internacional Antonio Almirón.

El paraguayo consiguió 6 puntos en diez partidas, con una performance de 2387 Elo y una ganancia de 10,9 puntos. Entre sus resultados sobresalió una victoria ante el Gran Maestro letón Nikita Meshkovs, jugador que partía con un Elo de 2535.

Almirón terminó siendo el máximo anotador individual de Paraguay y una de las principales referencias del equipo durante la competencia.

Otro de los grandes protagonistas fue Juan Uvaldo Heinichen, quien cerró su participación con 5,5 puntos en diez partidas y una performance de 2234 Elo.

El CM paraguayo fue, además, el jugador que más rating ganó dentro del equipo absoluto, con +29,8 puntos, una cifra que refleja el impacto de sus resultados ante rivales de mayor valoración.

Heinichen quedó muy cerca de alcanzar el título de Maestro FIDE y tuvo la posibilidad de cerrarlo en la última ronda frente a Letonia. El match llegó igualado a 1,5-1,5, pero el paraguayo terminó cediendo ante el FM Reinis Paikens.

Vázquez sostuvo el primer tablero

El Gran Maestro Guillermo Vázquez asumió nuevamente la responsabilidad del primer tablero paraguayo. Frente a rivales de máxima exigencia, consiguió 5,5 puntos en diez partidas, con una performance de 2404 Elo.

Su rendimiento no le permitió incrementar su rating y terminó con una variación de -12,8 puntos, pero su presencia en el primer tablero representó nuevamente una referencia para el equipo nacional.

Juan Sebastián Melián y Enrique Alló Collante completaron la formación, con 4 puntos en nueve partidas para el primero y 1,5 en cinco presentaciones para el segundo.

Una Olimpiada para medir el crecimiento

La participación paraguaya en Samarcanda deja, por encima de las cifras, una radiografía del momento del ajedrez nacional.

En el femenino, la irrupción de Renata Mayeregger, el rendimiento de Fiorella Mayeregger y la experiencia de Gabriela Vargas muestran una combinación de juventud y recorrido internacional.

En el absoluto, los resultados de Antonio Almirón y Juan Heinichen aparecen como las principales noticias positivas, mientras que Guillermo Vázquez continúa sosteniendo el liderazgo del equipo desde el primer tablero.

El desafío ahora será convertir estos resultados individuales en una evolución colectiva sostenida. Paraguay todavía está lejos de las grandes potencias que dominan el ajedrez mundial, pero actuaciones como las de Samarcanda muestran que el ajedrez paraguayo cuenta con jugadores capaces de competir, ganar partidas ante Grandes Maestros y avanzar en el exigente camino hacia las titulaciones internacionales.

La Olimpiada dejó, en definitiva, algo más que una posición en la clasificación: dejó nombres y resultados sobre los cuales construir el próximo capítulo del ajedrez paraguayo.