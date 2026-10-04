World Skate Games Asu26: paraguayos ante el desafío de demostrar cuánto creció el patinaje nacional

La cifra habla de crecimiento y de una mayor presencia internacional, pero también plantea una pregunta inevitable: ¿cuánto de ese crecimiento deportivo puede transformarse en resultados cuando la competencia sube al máximo nivel?

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Patinaje Artístico, Patinaje de Velocidad, Inline Hockey, Skateboarding, Roller Freestyle y Skate Cross conforman la representación paraguaya en una competencia que reúne a los mejores exponentes del planeta. Esta vez, además, el escenario tiene un ingrediente diferente: Paraguay es local.

Competir en casa puede convertirse en una ventaja por el respaldo del público, el conocimiento de los escenarios y la posibilidad de mostrar ante miles de personas el trabajo realizado durante años. Pero también implica presión. El desafío para el Team Paraguay no será solamente participar, sino demostrar que el desarrollo alcanzado puede traducirse en actuaciones competitivas frente a potencias con estructuras deportivas mucho más consolidadas.

Una delegación amplia, pero con distintos objetivos

La nómina paraguaya presenta realidades muy diferentes. Hay atletas con experiencia internacional, deportistas que ya conocen los podios continentales y una nueva generación que tendrá en ASU26 una oportunidad de medirse por primera vez con la élite mundial.

En Patinaje Artístico, Paraguay tendrá una de sus delegaciones más numerosas. Erika Alarcón Anisimoff y Laila Ozuna Weimann competirán en Solo Dance Senior Ladies, mientras que Daniela Omella Vargas y Mía Lauro Rivarola lo harán en Freeskating Senior Ladies.

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También estarán Kathya Soszko y Nahir Santacruz en Freeskating Junior Ladies; Paloma García Chamorro (abanderada) y Sara Bogado Amarilla en Solo Dance Junior Ladies; Antonella Mujica Gómez y Maximiliano Cardozo Cañete en Couple Dance Junior, y César Caballero Avalos en Solo Dance Junior Men.

La representación se amplía con los grupos de Show y las modalidades Quartet Senior y Quartet Junior, donde Paraguay apuesta por el trabajo colectivo y una importante cantidad de jóvenes talentos.

La amplitud de esta nómina evidencia una estructura que dejó de concentrarse exclusivamente en unas pocas figuras. El verdadero desafío será que esa cantidad se traduzca progresivamente en mayor competitividad internacional y no solamente en participación.

La velocidad y la experiencia

En Patinaje de Velocidad, Paraguay estará representado por Julio César Mirena, Lizza Sofía Galeano Ortiz, Valeria Gavilán Florentín y Eduardo Zárate Villalba.

Mirena llega además con el antecedente de haber conquistado la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde se consagró campeón en una actuación que confirmó el crecimiento paraguayo en la disciplina.

Ahora el escenario es diferente. Un Mundial no ofrece margen para comparaciones fáciles con el ámbito regional. La distancia entre competir por una medalla sudamericana y enfrentarse a los mejores del mundo es enorme, y ASU26 permitirá comprobar cuánto se ha reducido esa brecha.

Hockey, skate y nuevas disciplinas

El Inline Hockey es otra de las modalidades con una representación numerosa. Derlis Cardozo Prieto, Diego Coronel Alvarez, Derlis García González, Rodrigo Acosta Rivas, Marcelo Vilizio Macchi, Omar González Velázquez, Ángel Báez Vargas, Jorge Torres González, Norman Gwynn Ramírez, Roberto Lugo Báez, Juan José Candia Flor, Alfonso Riquelme Galeano, Felipe León Gómez, Adrián Enrique Morel, Augusto Copello Taboada y Arnaldo Andrés Cristaldo integran el equipo paraguayo.

En Skateboarding, Paraguay tendrá presencia en Downhill con Dante Olmedo Talavera, Raúl Castillo Vysokolan, Juan Geraldo Olmedo Talavera, Carlos Escobar Tellez, Édgar López González, Edison Bogado Garay y María Luján Aguilera Ferreira.

La modalidad Street tendrá como representantes a Marco Fernández, José María de la Cruz Sanabria y Leonardo Vázquez.

A ellos se suman Luis Vicencini, Nelson Céspedes y Leonardo Ojeda Benítez en Roller Freestyle, mientras que Arnaldo Andrés Cristaldo competirá también en Skate Cross.

Estas disciplinas representan, además, una parte importante de la transformación que experimentaron los deportes sobre ruedas. Algunas cuentan con una tradición mayor dentro del país; otras todavía buscan consolidar estructuras, atletas y competencias.

El desafío está también fuera de la pista

Los 59 atletas no representan por sí solos a Paraguay. Detrás de ellos existe un equipo técnico y organizativo integrado por entrenadores, delegados, directores técnicos, coordinadores y managers, además de las autoridades de la Federación Paraguaya de Patinaje, encabezadas por Lorena Veiluva y Mónica Vallejos.

Esa estructura será determinante para convertir el crecimiento cuantitativo en desarrollo deportivo sostenible.

Porque ASU26 no debería medirse únicamente por la cantidad de paraguayos que participan ni por el número de medallas que eventualmente puedan conseguir. El verdadero examen está en saber qué tan preparada está la estructura nacional para formar atletas capaces de competir regularmente en este nivel.

Un Mundial en casa ofrece una oportunidad difícil de repetir. Permite mostrar el talento nacional, pero también expone las diferencias que todavía existen respecto de las grandes potencias.

La hora de dar el siguiente paso

Paraguay llega a ASU26 con argumentos para ilusionarse: atletas con experiencia, jóvenes que empiezan a abrirse camino y antecedentes recientes de buenos resultados internacionales.

Pero el desafío ahora es mayor. Ya no alcanza con demostrar que los deportes sobre ruedas crecieron. Hay que demostrar cuánto crecieron.

Los 59 atletas tendrán la oportunidad de hacerlo frente a su gente y contra los mejores del mundo. Para algunos, el objetivo será pelear por posiciones de privilegio; para otros, ganar experiencia y establecerse en el circuito internacional.

Todos, sin embargo, forman parte de una misma evaluación: la de comprobar si el crecimiento de los últimos años puede convertirse en una plataforma real para que Paraguay deje de ser solamente un participante y empiece a consolidarse como un competidor habitual en el escenario mundial.

ASU26 será, en ese sentido, mucho más que una fiesta deportiva. Será una prueba de madurez para el patinaje paraguayo.c