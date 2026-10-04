Victoria del argentino Eduardo Sepúlveda en la Oita Urban Classic

Sepúlveda, que marcó un tiempo de 3h19:53, aventajó en la línea de meta a los australianos Noah Blannin (Ccache Bodywrap) y Elliot Schultz (Victoire Hiroshima) y al neozelandés Luke Mudgway (Li Ning Star).

Es la primera victoria del argentino desde que se impuso el 8 de septiembre en la tercera etapa del Tour de Salalah, en Omán, en el que acabó en la segunda plaza de la clasificación general. En dicho país asiático, tres días antes también venció la Dhofar Classic.

El español Gerard Ledesma (VC Fukuoka) fue quinto a tres segundos.