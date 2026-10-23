Nacionales
23 de octubre de 2026 - 17:08

ANDE hará cortes programados de luz este sábado en estos lugares y horarios

Agente de la Policía Municipal en chaleco reflectante dirige el tráfico junto a un cartel de la ANDE sobre trabajos en la calle.
La Ande tiene previsto realizar varios trabajos este sábado para mejorar el servicio. Sergio González

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) realizará trabajos de adecuación de líneas, cambio de conductores a preensamblado y mantenimiento técnico este sábado 24 de octubre. Las labores afectarán temporalmente el servicio de energía en diversos barrios de la Región Metropolitana y departamentos de Canindeyú y Alto Paraná.

Por ABC Color
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La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que este sábado 24 de octubre llevará a cabo intensas jornadas de trabajos programados de mantenimiento y mejoramiento del sistema eléctrico de distribución.

Las tareas, que incluyen el cambio de conductores desnudos a líneas preensambladas y adecuación de estructuras, requerirán la interrupción temporal del suministro eléctrico en sectores puntuales de la Región Metropolitana y la Región Este del país.

Desde la institución recomiendan a la población de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias durante los lapsos establecidos para el desarrollo de las obras.

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Región Metropolitana

En la capital y varias ciudades del área metropolitana, las cuadrillas trabajarán en el cambio de líneas de Baja y Media Tensión en los siguientes barrios y horarios:

Asunción (Barrio Las Lomas)

Ubicación: Avda. Molas López (desde Roque Saldívar hasta Coeyú), Río Verde y Yasy.

Horario: 09:00 a 18:00.

Trabajos: Cambio de conductor de Media Tensión a preensamblado.

Capiatá (Barrio Rojas Cañada)

Ubicación: El Mango y 19 de Marzo.

Horario: 08:00 a 18:00.

Fernando de la Mora (Barrio Pitiantuta)

Ubicación: Azara entre Panchito López y Última.

Horario: 08:00 a 17:00.

Limpio

Barrio Santa Librada (Zona Abasto Norte): 1° de Marzo casi Monseñor Moreno (08:00 a 17:00).

Barrio San Ramón II: Guaraníes y Araucanos (08:00 a 18:00).

San Lorenzo (Barrio Santa Librada)

Tramo 1: Ruta D27 (Ex Ruta 1) y Avda. La Victoria (08:00 a 12:00).

Tramo 2: Ruta D27 entre calle sin nombre y Cerro Acahay (12:00 a 18:00).

Ñemby (Barrio María Auxiliadora)

Ubicación: Río Paraná desde Avda. San Antonio hasta Club Ytororó.

Horario: 08:00 a 16:00.

J. Augusto Saldívar (Barrio Aldana Cañada)

Ubicación: Calle sin nombre y Aldana Cañada.

Horario: 08:00 a 18:00.

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Región Este (Canindeyú y Alto Paraná)

En el este del país se realizarán intervenciones en líneas de 23 kV a cargo del Departamento de Operación de Distribución Regional Este.

Canindeyú

Colonia Nueva Durango, Siete Montes y alrededores: De 07:30 a 12:00.

Yby Pytã, Arroyo Guazú y Naranjito: De 08:00 a 11:00.

Alto Paraná

Km 20 Lado Monday: Derivación al Centro de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) (07:00 a 17:00).

Santa Rita: Zona Agropet Shop y alrededores (07:00 a 17:00).