ANDE hará cortes programados de luz este sábado en estos lugares y horarios

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que este sábado 24 de octubre llevará a cabo intensas jornadas de trabajos programados de mantenimiento y mejoramiento del sistema eléctrico de distribución.

Las tareas, que incluyen el cambio de conductores desnudos a líneas preensambladas y adecuación de estructuras, requerirán la interrupción temporal del suministro eléctrico en sectores puntuales de la Región Metropolitana y la Región Este del país.

Desde la institución recomiendan a la población de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias durante los lapsos establecidos para el desarrollo de las obras.

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Región Metropolitana

En la capital y varias ciudades del área metropolitana, las cuadrillas trabajarán en el cambio de líneas de Baja y Media Tensión en los siguientes barrios y horarios:

Asunción (Barrio Las Lomas)

Ubicación: Avda. Molas López (desde Roque Saldívar hasta Coeyú), Río Verde y Yasy.

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Horario: 09:00 a 18:00.

Trabajos: Cambio de conductor de Media Tensión a preensamblado.

Capiatá (Barrio Rojas Cañada)

Ubicación: El Mango y 19 de Marzo.

Horario: 08:00 a 18:00.

Fernando de la Mora (Barrio Pitiantuta)

Ubicación: Azara entre Panchito López y Última.

Horario: 08:00 a 17:00.

Limpio

Barrio Santa Librada (Zona Abasto Norte): 1° de Marzo casi Monseñor Moreno (08:00 a 17:00).

Barrio San Ramón II: Guaraníes y Araucanos (08:00 a 18:00).

San Lorenzo (Barrio Santa Librada)

Tramo 1: Ruta D27 (Ex Ruta 1) y Avda. La Victoria (08:00 a 12:00).

Tramo 2: Ruta D27 entre calle sin nombre y Cerro Acahay (12:00 a 18:00).

Ñemby (Barrio María Auxiliadora)

Ubicación: Río Paraná desde Avda. San Antonio hasta Club Ytororó.

Horario: 08:00 a 16:00.

J. Augusto Saldívar (Barrio Aldana Cañada)

Ubicación: Calle sin nombre y Aldana Cañada.

Horario: 08:00 a 18:00.

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Región Este (Canindeyú y Alto Paraná)

En el este del país se realizarán intervenciones en líneas de 23 kV a cargo del Departamento de Operación de Distribución Regional Este.

Canindeyú

Colonia Nueva Durango, Siete Montes y alrededores: De 07:30 a 12:00.

Yby Pytã, Arroyo Guazú y Naranjito: De 08:00 a 11:00.

Alto Paraná

Km 20 Lado Monday: Derivación al Centro de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) (07:00 a 17:00).

Santa Rita: Zona Agropet Shop y alrededores (07:00 a 17:00).