El venezolano Orluis Aular, cuarto clasificado en la Copa Bernocchi

El francés de 22 años del equipo Decathlon logró su tercera victoria de su carrera y de la temporada tras sorprender en la fuga a los atacantes y llegó a tener hasta cuatro minutos de ventaja sobre el grupo perseguidor.
Sin embargo, el pelotón reaccionó a tiempo a 26 kilómetros de meta y fue recortando las diferencias en el terreno llano final a menos de un minuto, cazando a los últimos supervivientes de la fuga justo después de entrar en el último kilómetro.
En segunda posición llegó el italiano Tommaso Dati del equipo UKYO y cerró el podio el neerlandés Marijn Van Den Berg, todos con el mismo tiempo que el campeón ya que entraron muy juntos en la línea de meta.