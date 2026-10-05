Polideportivo
05 de octubre de 2026 a la - 12:25

El venezolano Orluis Aular, cuarto clasificado en la Copa Bernocchi

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Redacción Deportes, 5 oct (EFE).- El ciclista venezolano Orluis Aular, del equipo Movistar, se clasificó este lunes en cuarta posición en la Copa Bernocchi, que se disputó en Legnano (Italia) con 178,1 kilómetros de recorrido y cuyo ganador fue el francés Noa Isidore.

Por EFE
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El francés de 22 años del equipo Decathlon logró su tercera victoria de su carrera y de la temporada tras sorprender en la fuga a los atacantes y llegó a tener hasta cuatro minutos de ventaja sobre el grupo perseguidor.

Sin embargo, el pelotón reaccionó a tiempo a 26 kilómetros de meta y fue recortando las diferencias en el terreno llano final a menos de un minuto, cazando a los últimos supervivientes de la fuga justo después de entrar en el último kilómetro.

En segunda posición llegó el italiano Tommaso Dati del equipo UKYO y cerró el podio el neerlandés Marijn Van Den Berg, todos con el mismo tiempo que el campeón ya que entraron muy juntos en la línea de meta.