El venezolano Orluis Aular, cuarto clasificado en la Copa Bernocchi

El venezolano Orluis Aular, cuarto clasificado en la Copa Bernocchi

Redacción Deportes, 5 oct (EFE).- El ciclista venezolano Orluis Aular, del equipo Movistar, se clasificó este lunes en cuarta posición en la Copa Bernocchi, que se disputó en Legnano (Italia) con 178,1 kilómetros de recorrido y cuyo ganador fue el francés Noa Isidore.