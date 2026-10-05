En marcha la Liga Femenina de Básquetbol y las Queens defienden el cetro

Ocho clubes toman parte del Torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina de Básquetbol, que arrancó este viernes con dos cotejos. Los protagonistas se encuentran divididos en dos series.

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Olimpia Queens y Félix Pérez Cardozo empezaron con sendos triunfos en la liga, por el Grupo A.

Este lunes prosigue el torneo con la incursión de clubes del Grupo B, con el juego entre Campoalto Ladies e International Womens BC, en el polideportivo del Comando Logístico.

También se encuentran en esta serie: Atlético Ciudad Nueva y Deportivo Gorillas.

En cuanto a los partidos inaugurales, Félix Pérez Cardozo se impuso por 63-53 al Deportivo San José, en el polideportivo “Efigenio González” de Villa Morra.

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En el otro juego, Sol de América cayó 69-47 contra las campeonas vigentes, Olimpia Queens, en el parquet del polideportivo “Luis Óscar Giagni” de las azules.

Segunda fecha

La próxima fecha será precisamente este viernes, y habrá cuatro partidos:

18:30 Olimpia Queens vs. San José en el SUMA de Luque (Grupo A);

20:00 International Womens vs. Deportivo Gorillas en el Comando Logístico (Grupo B);

20:30 Atlético Ciudad Nueva vs. Campoalto Ladies en el “Luis Fernández” (Grupo B);

20:30 Félix Pérez Cardozo vs. Sol de América en el “Efigenio González” (GrupoA).