Video: Medvedev es descalificado y Djokovic avanza a la final de Pekín

Video: Medvedev es descalificado y Djokovic avanza a la final de Pekín

El ruso Daniil Medvedev fue descalificado este lunes tras golpear una pelota que alcanzó a un espectador y el serbio Novak Djokovic avanzó a su séptima final del Abierto de China, cuando dominaba por 7-5 y 5-3.