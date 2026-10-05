Polideportivo
05 de octubre de 2026 a la - 11:28

Video: Medvedev es descalificado y Djokovic avanza a la final de Pekín

Daniil Medvedev (30 años) perdió por descalificación contra Novak Djokovic (39).
Daniil Medvedev (30 años) perdió por descalificación contra Novak Djokovic (39).120408+0000 ADEK BERRY

El ruso Daniil Medvedev fue descalificado este lunes tras golpear una pelota que alcanzó a un espectador y el serbio Novak Djokovic avanzó a su séptima final del Abierto de China, cuando dominaba por 7-5 y 5-3.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El encuentro entre Novak Djokovic y Daniil Medvedev llevaba dos horas y 17 minutos sobre la pista dura de una central Diamond de Pekín abarrotada cuando, después del punto que situó el marcador en 15-15 en el noveno juego del segundo set, el ruso golpeó la pelota que impactó en un aficionado.

Lea más: Alcaraz remonta a Munar y accede a la final en Tokio

El serbio, que prolongó su imbatibilidad en Pekín hasta las 33 victorias y aseguró su regreso al top diez, disputará este martes el título ante el australiano Alex de Miñaur, después de alcanzar su final 146 en el circuito e igualar a Ivan Lendl en el tercer puesto de la era Open.

Pese a su ya avanzada edad, Novak Djokovic sigue demostrando un altísimo nivel tenístico.
Pese a su ya avanzada edad, Novak Djokovic sigue demostrando un altísimo nivel tenístico.

De Miñaur pasó a la final tras la retirada por lesión del polaco Hubert Hurkacz, cuando el partido iba 6-4 y 3-2 a favor del oceánico.

La final de este martes entre Djokovic y De Miñaur está fijada para las 08:00, hora paraguaya.