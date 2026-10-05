Video: Medvedev es descalificado y Djokovic avanza a la final de Pekín

El encuentro entre Novak Djokovic y Daniil Medvedev llevaba dos horas y 17 minutos sobre la pista dura de una central Diamond de Pekín abarrotada cuando, después del punto que situó el marcador en 15-15 en el noveno juego del segundo set, el ruso golpeó la pelota que impactó en un aficionado.
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El serbio, que prolongó su imbatibilidad en Pekín hasta las 33 victorias y aseguró su regreso al top diez, disputará este martes el título ante el australiano Alex de Miñaur, después de alcanzar su final 146 en el circuito e igualar a Ivan Lendl en el tercer puesto de la era Open.
De Miñaur pasó a la final tras la retirada por lesión del polaco Hubert Hurkacz, cuando el partido iba 6-4 y 3-2 a favor del oceánico.
La final de este martes entre Djokovic y De Miñaur está fijada para las 08:00, hora paraguaya.