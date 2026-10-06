Dani Vallejo va contra Roger en su debut en el Masters 1000 de Shanghái

En el Masters 1000 de Shanghái se dará el primer enfrentamiento entre Adolfo Daniel Vallejo, de 22 años y situado en el puesto 52 de la ATP, y el francés Valentín Roger, de 25 años y ubicado en el puesto 105 del escalafón mundial.

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El duelo entre Vallejo y Roger aún no ha sido programado, pero es altamente probable que se cumpla el jueves, a tempranas horas de nuestro país, debido a la gran diferencia horaria.

El evento, que reparte 9.415.725 dólares en premios, extenderá hasta el domingo 18. Se desarrollará en el Qizhong Forest Sports City Arena, sobre pista dura.

Los cabezas de serie son Alexander Zverev (Alemania), Carlos Alcaraz (España), Ben Shelton (Estados Unidos), Félix Auger-Aliassime (Canadá), Daniil Medvedev (Rusia), Flavio Cobolli (Italia), Frances Tiafoe (Estados Unidos) y Arthur Fils (Francia).

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El ganador del match entre Vallejo y Roger lidiará en segunda ronda con el estadounidense Tommy Paul, al que el paraguayo enfrentó en agosto en Houston, con victoria del norteamericano en tres sets.

El ascendente tenista compatriota viene de realizar una gran actuación en el ATP 500 de Tokio, en el que disputó cinco desgastantes partidos, dos de la ronda clasificatoria y tres del cuadro principal, en el que fue eliminado por el checo Jiri Lehecka, finalista del torneo, ganado por el español Carlos Alcaraz.