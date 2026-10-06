Polideportivo
06 de octubre de 2026 a la - 05:45

El eritreo Natnael Tesfatsion renueva con el Movistar hasta 2028

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Redacción Deportes, 6 oct (EFE).- El ciclista eritreo Natnael Tesfatsion formará parte de la disciplina del equipo español Movistar, al menos, hasta 2028, después de extender su contrato por dos temporadas más, según comunicó la escuadra telefónica.

Por EFE
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"Un nuevo capítulo, en el mismo hogar. Estoy muy feliz de renovar mi contrato y de seguir representando a este equipo. Gracias a todos los que han creído en mí. El camino continúa", declaró el eritreo, de 27 años.

En el equipo español, al que llegó en la temporada 2025, el ciclista ha conseguido dos victorias, ambas en 2026: la cuarta etapa de los Cuatro Días de Dunkerque, en Francia, en mayo, y el Circuito de Getxo, en agosto, en España.

"Especialista en las subidas cortas y explosivas, Tesfatsion combina su capacidad para superar este tipo de ascensiones con una notable punta de velocidad, características que le permiten competir por triunfos tanto en clásicas como en etapas de perfil quebrado", le describe el Movistar Team.

Su equipo, además, destaca su segundo puesto en la general de los Cuatro Días de Dunkerque y su sexto lugar en el Tour de Alemania, así como su quinto puesto en la Cadel Evans Great Ocean Road Race, en Australia, y el séptimo en la Eschborn-Frankfurt.