España entrega el cuestionario de candidatura para organizar el Mundial de Rugby 2035

Según informa la RFER, este paso es "la superación de la segunda fase formal y el primer gran filtro de información detallada en el concurso para la elección de la sede de la Copa del Mundo".

"A través de este exhaustivo documento técnico, el proyecto español demuestra formalmente el cumplimiento de los máximos estándares operativos, comerciales, de infraestructuras y de sostenibilidad exigidos por el máximo organismo del rugby mundial", explica el ente federativo en su página oficial, que asimismo agradece a todas las instituciones su colaboración para hacer posible esta candidatura, que "ha logrado un respaldo político e institucional unánime".

La Federación Española subraya "el compromiso firme del Gobierno de España, el arco parlamentario en su totalidad y un reconocimiento muy especial a la extraordinaria implicación y empuje demostrado por las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos que han apostado con determinación por ser sedes y subsedes del torneo".

Para la REDR, "esta alianza transversal garantiza una cobertura integral en todo el mapa nacional y refleja el consenso absoluto en torno a un evento de país transformador".