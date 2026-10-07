Polideportivo
07 de octubre de 2026 a la - 21:36

Femenino de básquetbol sigue este viernes con la segunda fecha

Félix Pérez Cardozo arrancó con triuno contra San José, por el Grupo A de la Liga Femenina de Básquetbol.
Félix Pérez Cardozo arrancó con triuno contra San José, por el Grupo A de la Liga Femenina de Básquetbol.

Con cuatro cotejos se disputará la segunda fecha de la Liga Femenina de Básquetbol, que arrancó el pasado viernes. El Torneo Clausura reúne a ocho clubes, que se encuentran divididos en dos series.

Por ABC Color
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El La Liga Femenina de baloncesto empezó el pasado viernes, con la participación de ocho clubes, con triunfo de las campeonas vigentes Olimpia Queens, Félix Pérez Cardozo y prosiguió el lunes con triunfo de International Womens BC por W.O. a Campoalto Ladies.

Lea más: Queens defienden el título

Por el Grupo A se medirán Olimpia Queens vs. Deportivo San José, en el polideportivo SUMA de Luque, a partir de las 18:30.

En el otro juego, Félix Pérez Cardozo recibirá en el polideportivo “Efigenio González” de Villa Morra a Sol de América, desde las 19:20.

Por la Serie B, International Womens BC jugará contra el Deportivo Gorillas, en el polideportivo del Comando Logístico, desde las 21:00.

Finalmente, en La Catedral, el club Atlético Ciudad Nueva abrirá los portones del “Luis Fernández” al Campoalto Ladies, desde las 21:15.

Resultados de la fecha 1

En la fecha inaugural se disputaron tres cotejos y los resultados fueron los siguientes:

Félix Pérez Cardozo 63 - 53 San José

Sol de América 47 - 69 Olimpia Queens

Campoalto Ladies 0 - 20 International Womens BC.