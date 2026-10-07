Femenino de básquetbol sigue este viernes con la segunda fecha

Femenino de básquetbol sigue este viernes con la segunda fecha

Con cuatro cotejos se disputará la segunda fecha de la Liga Femenina de Básquetbol, que arrancó el pasado viernes. El Torneo Clausura reúne a ocho clubes, que se encuentran divididos en dos series.