Femenino de básquetbol sigue este viernes con la segunda fecha

El La Liga Femenina de baloncesto empezó el pasado viernes, con la participación de ocho clubes, con triunfo de las campeonas vigentes Olimpia Queens, Félix Pérez Cardozo y prosiguió el lunes con triunfo de International Womens BC por W.O. a Campoalto Ladies.
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Por el Grupo A se medirán Olimpia Queens vs. Deportivo San José, en el polideportivo SUMA de Luque, a partir de las 18:30.
En el otro juego, Félix Pérez Cardozo recibirá en el polideportivo “Efigenio González” de Villa Morra a Sol de América, desde las 19:20.
Por la Serie B, International Womens BC jugará contra el Deportivo Gorillas, en el polideportivo del Comando Logístico, desde las 21:00.
Finalmente, en La Catedral, el club Atlético Ciudad Nueva abrirá los portones del “Luis Fernández” al Campoalto Ladies, desde las 21:15.
Resultados de la fecha 1
En la fecha inaugural se disputaron tres cotejos y los resultados fueron los siguientes:
Félix Pérez Cardozo 63 - 53 San José
Sol de América 47 - 69 Olimpia Queens
Campoalto Ladies 0 - 20 International Womens BC.