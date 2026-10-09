Francia, con 20 medallas, lidera los Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay

La delegación gala ha sumado ocho oros, nueve platas y tres bronces desde el 2 de octubre pasado, cuando se inauguraron los Juegos Mundiales que se disputarán hasta el 18 de octubre.

Taiwán marcha segunda con 17 metales, ocho de ellos de oro, seis de plata y tres de bronce.

Le sigue Italia con 18 medallas (cinco de oro, siete de plata y seis de bronce).

En el cuarto lugar figura Rusia (13), en el quinto Brasil (11), en el sexto Colombia (6) y en el séptimo España (8).

Las delegaciones de Italia, Colombia y España llegaron como favoritas a estos Juegos después de ocupar, en ese orden, los tres primeros puestos en el medallero en los celebrados en 2024.

Más de 8.000 deportistas de 91 países participan en la quinta edición de los Juegos Mundiales de Patinaje, organizados bajo la marca 'World Skate Games ASU26', quienes compiten en 11 modalidades, un deporte electrónico y 40 disciplinas.