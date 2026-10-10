El Sardinero y el Racing amenazan el debut de Javier Aguirre

Aparte de para reflexionar y despejar la mente, estas tres semanas sin fútbol doméstico han servido al técnico verdiblanco, José Alberto López, para probar algunas posibles variantes en posiciones de jugadores y en el esquema de juego, aunque no se esperan grandes revoluciones en cuanto a nombres en el once titular.

Si José Alberto decidiese hacer algún cambio en su esquema, Almeida, cedido por el Valencia, pero sin ninguna cláusula que le impida jugar, podría formar un trivote con Prati e Iván Martín, desplazando a Sergio Canales a la banda derecha, ya que Pablo García ha regresado con bastantes minutos en sus piernas de la concentración con la sub 21.

La mejor noticia para los cántabros es el regreso de Andrés Martín a una convocatoria tras recuperarse de su lesión, aunque seguramente parta desde el banquillo y disfrute de algunos minutos en la segunda parte en función de cómo se desarrolle el partido.

Javier Aguirre afronta en El Sardinero su debut como entrenador del Valencia con la necesidad de sumar tres puntos para comenzar a cambiar la dinámica del equipo, que es colista con cuatro puntos y recuperar así la confianza que comenzó a ganar tras el corto periodo de Óscar Sánchez al frente del banquillo, tras la destitución de Carlos Corberán.

La llegada del mexicano abre una nueva etapa en el Valencia, que busca dejar atrás el mal inicio de temporada y encontrar soluciones a sus problemas de juego. El entrenador, que ha tenido dos semanas y media para trabajar con la plantilla gracias al parón liguero, tiene en Santander la primera oportunidad para comprobar la reacción del equipo.

Aguirre contará con las altas médicas de los centrales César Tárrega y Mouctar Diakhaby y del atacante Arnaut Danjuma, que también viajará después de sus problemas en el tobillo. En duda están Luis Rioja, que es probable que no llegue, y José Copete. Mientras, los lesionados Dimitri Foulquier, Umar Sadiq, Diego López y Sergi Canós continúan fuera.

Enfrente, el Valencia se reencontrará con futbolistas con pasado valencianista como Julen Agirrezabala, que defendió la portería del equipo la pasada temporada, o Sergio Canales. También estará André Almeida, cedido por el Valencia al conjunto cántabro y habilitado para jugar al no existir una cláusula que le impida enfrentarse a su club de origen.

La atención valencianista estará también puesta en Pablo García, una de las amenazas ofensivas del Racing. El atacante ya marcó al Valencia en el primer partido de Liga, cuando militaba en el Betis, y llega reforzado tras sus compromisos con la selección española sub-21. Su capacidad para aparecer en distintas posiciones del frente de ataque obligará a la defensa de Aguirre a mantener la concentración.

Racing de Santander: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Salinas; Pablo García, Prati, Canales, Iván Martín, Íñigo Vicente; y Zabiri.

Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Tárrega, De Haas, Gayà; Otorbi, Guido, Pepelu, Sato; Javi Guerra y Hugo Duro.

Árbitro: Luis Bestard (Comité Balear)