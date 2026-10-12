Golfistas del circuito disidente LIV, excluidos del circuito europeo

Algunos jugadores que se unieron al circuito LIV, lanzado en 2022 con fondos sauditas, pero que atraviesa ahora graves problemas financieros que amenazan su futuro, obtuvieron permisos para participar en los históricos circuitos PGA estadounidense y europeo.

Lea más: El alemán Alexander Zverev, en la cima del tenis mundial

Pero, el director general del circuito europeo (DP World Tour), Guy Kinnings, declaró el lunes a la BBC, que ahora los jugadores deben “elegir” .

“Tenemos reglas destinadas a proteger nuestro circuito a las que nuestros miembros tienen que adaptarse. Los jugadores que no estén dispuestos a respetarlas no deben unirse a nuestro circuito”, indicó.

El golfista español Jon Rahm, doble vencedor de Grand Slam (US Open 2021 y Masters 2023), anunció la semana pasada su salida de LIV.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jugador de 31 años formaba parte de las estrellas embaucadas por LIV en sus inicios, como Bryson DeChambeau o Dustin Johnson.

El circuito LIV Golf anunció a principios de setiembre haber solicitado protección por quiebra en la ley estadounidense, y espera relanzarse bajo una nueva forma, bautizada LIV 2.0. Ese plan depende en gran medida de la presencia o no de golfistas de renombre en su circuito.