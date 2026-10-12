La Liga Diamante 2027 comenzará en Doha y se decidirá en las finales de Zúrich

Durante cuatro meses los mejores atletas del mundo volverán a citarse en algunas de las quince paradas del circuito de la Liga Diamante, que, en 2026, se abrirá en Doha antes de la tradicional visita a China para las pruebas de Shanghái/Keqiao y Xiamen.

Para 2026 la ciudad de las finales cambia, pasando de Bruselas a Zúrich y adelantado su tradicional fecha al 25 y 26 de agosto con motivo de los Mundiales de Pekín (China) de septiembre.

La Liga Diamante se retransmite en más de 170 países, cuenta con una audiencia estimada en redes sociales de 6,8 millones de seguidores y, en este 2026, repartió una bolsa de premios a nivel económico de 9,24 millones de dólares.

25 y 26 de agosto. Zúrich (Suiza). Finales.