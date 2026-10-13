Miércoles, 14 de octubre de 2026

. Previa del partido de ida de la segunda semifinal de la versión 67 de la Copa Libertadores en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata.

Sao Paulo. Tras su gran remontada ante el Cienciano peruano en los cuartos de final, el Montevideo City Torque tratará de asaltar el Arena MRV de Belo Horizonte, donde visita en la ida de semifinales de la Copa Sudamericana al Atlético Mineiro brasileño, que salió airoso en la ronda previa de un duro enfrentamiento ante el Santos, .

. Además, previa del partido Vasco (Bra)-Boca Juniors (Arg).

Roma/Sevilla. El Real Madrid y el Betis se enfrentan al Roma en el Olímpico y al Oporto en La Cartuja con la pretensión de sumar su segunda victoria en la Liga de Campeones para ir afianzándose en la zona alta de la clasificación.

. También se juegan los partidos Feyenoord-Como 1907, LASK-Liverpool, Aston Villa-Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk-AEK Atenas, Bodø/Glimt-Borussia Dortmund, Manchester City-París Saint-Germain y Slovan Bratislava-Stuttgart.

Shanghái (China). El ruso Daniil Medvedev se cruza con el griego Stefanos Tsitsipas, el estadounidense Tommy Paul con el belga Zizou Bergs -verdugo del español Carlos Alcaraz-, el noruego Casper Ruud con el canadiense Felix Auger Aliassime y el español Rafa Jódar con el neerlandés Botic van de Zandschulp en los octavos de final del ATP Masters 1.000 de Shanghái.

Redacción Deportes. Las dos primeras cabezas de serie, la bielorrusa Aryna Sabalenka y la estadounidense Jessica Pegula, debutan este miércoles en el torneo WTA 1.000 de Wuhan (China) y lo hacen respectivamente ante la también norteamericana Ann Li y la letona Jelena Ostapenko directamente en la fase de dieciseisavos de final.

Redacción Deportes. Zavier Gozo, delantero estadounidense de 19 años fichado por el Crystal Palace tras formarse en el Real Salt Lake, es uno de los diez jóvenes talentos elegidos por Lionel Messi para la campaña publicitaria Messi +10 de Adidas, con un recorrido que mezcla raíces marfileñas, formación en Utah y un rápido salto al fútbol europeo.

Redacción Deportes. El neerlandés Kees Smit, uno de los juveniles que Lionel Messi eligió como encargados de reescribir el futuro del fútbol, juega como mediocampista en el AZ Alkmaar de la Eredivisie, su club de toda la vida, ya que ingresó a las filas de la plantilla sub-12 cuando tenía apenas 9 años de edad.

Buenos Aires. Tomás Aranda irrumpió en Boca Juniors en enero de este año, en una derrota ante Estudiantes en La Plata y fue tal su nivel que después se convirtió en titular indiscutido. El 'Vasco' Arrubarrena lo había potenciado este semestre, pero una fractura de peroné en la pierna derecha durante un entrenamiento el pasado 26 de agosto lo alejó de las canchas esta temporada ante el lamento de todos.

Asunción. La quinta edición de los Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay conjugan la experiencia de campeonas consagradas como la referente de la selección femenina de hockey patines de España Aina Florenza o la colombiana Gabriela Rueda, oro en patinaje de velocidad, con el talento de jóvenes promesas como la japonesa Mizuho Hasegawa o la brasileña Nicolly Candeu. Por Nina Osorio.

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- Eneco Tour, en Países Bajos (hasta 18).

- Copa Libertadores. Semifinales, ida: Fluminense (Bra)-Palmeiras (Bra) (00:30 GMT del jueves).

. Previa del partido Estudiantes La Plata (Arg)-Flamengo (Bra).

- Copa Sudamericana. Semifinales, ida: Atlético Mineiro (Bra)-Montevideo City (Uru) (22.00 GMT).

. Previa del partido Vasco (Bra)-Boca Juniors (Arg).

- Liga de Campeones. 2ª jornada (FOTO): Feyenoord-Como 1907 y LASK-Liverpool (16:45 GMT) y Roma-Real Madrid (VÍDEO), Aston Villa-Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk-AEK Atenas, Bodø/Glimt-Borussia Dortmund, Manchester City-París Saint-Germain, Betis-Oporto y Slovan Bratislava-Stuttgart (19:00).

- Concluye la undécima jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa del encuentro entre Sarmiento y River Plate.

- Continúan los alegatos de cierre del juicio que busca determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Messi (Perfil): ¿Quiénes son Zavier Gozo, Kees Smit y Tomás Aranda, tres de los diez 'bendecidos' por Messi?. (FOTO)

- Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay (hasta 18).

. Asunción. La quinta edición de los Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay conjugan la experiencia de campeonas consagradas como la referente de la selección femenina de hockey patines de España Aina Florenza o la colombiana Gabriela Rueda, oro en patinaje de velocidad, con el talento de jóvenes promesas como la japonesa Mizuho Hasegawa o la brasileña Nicolly Candeu. Por Nina Osorio. (FOTO)

- Previa de los Campeonatos del Mundo, que se disputan en Buenos Aires entre este jueves y el 24 de octubre.

- Torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái (China) (hasta 18). (FOTO)

- Torneo WTA 1.000 de Wuhan (China) (hasta 18).

Redacción EFE Deportes