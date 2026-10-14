Sabalenka y Pegula, eliminadas de entrada en Wuhan

La bielorrusa Aryna Sabalenka, de 28 años, cayó por 3-6, 6-4, 7-6 (7/5) en la segunda ronda contra la estadounidense Ann Li (31ª), que necesitó hasta diez bolas de partido para lograr su primera victoria contra la europea, tras tres derrotas previas.

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La #2 del mundo, que llevaba una venda en su rodilla derecha el miércoles, llegó a liderar 4-2 el segundo set, pero perdió cuatro juegos consecutivos y la segunda manga.

El set decisivo llegó al tie-break, en el que Li llegó a adelantarse 6-3, pero falló al tratar de convertir sus nueve primeras bolas de partido, antes de conseguir llevarse el duelo tras 2h27 de juego.

Tres veces campeona del WTA 1000 de Wuhan, Sabalenka venía de encajar otra derrota precoz en Pekín, donde cayó en tercera ronda.

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La #4 del mundo, Jessica Pegula, también cayó en segunda ronda el miércoles 2-6, 7-6 (9/7 , 6-3 contra la letona Jelena Ostapenko (34ª) luego de haber desperdiciado tres bolas de partido.

Exenta de participar en primera ronda gracias a su estatus de cabeza de serie, la estadounidense disputaba su primer partido desde su derrota contra Sabalenka en semifinales del Abierto de Estados Unidos, a principios de septiembre.

Pese a la derrota de Pegula, la WTA hizo oficial el miércoles su clasificación a los Masters de final de temporada en Indian Wells, del 8 al 15 de noviembre, al igual que su compatriota Coco Gauff (5ª).

De los ocho boletos al Masters solo quedan dos por repartir, ya que Elena Rybakina (1ª) , Sabalenka, Mirra Andreeva (3ª) y Linda Noskova (8ª) ya habían asegurado previamente su clasificación. Entre las cuatro principales candidatas a esos dos últimos boletos, Elina Svitolina (6ª), Karolina Muchova (7ª) e Iga Swiatek (9ª), avanzaron de ronda el miércoles a octavos de final de Wuhan. Marta Kostyuk (10ª), por su parte, cayó eliminada en la segunda ronda.

Resultados del torneo WTA 1000 de Wuhan

Ann Li (USA) derrotó a Aryna Sabalenka (BLR/N1) 3-6, 6-4 y 7-6 (7/5).

Janice Tjen (INA) a Daria Snigur (UKR) 7-5 y 6-3.

Ashlyn Krueger (USA) a Lanlana Tararudee (THA) 2-6, 6-1 y 6-1.

Iga Swiatek (POL/7) a Magdalena Frech (POL) 6-2 y 6-1.

Iva Jovic (USA/N10) a Dayana Yastremska (UKR) 6-4 y 6-1.

Maja Chwalinska (POL/16) a Marie Bouzkova (CZE) 1-6, 6-1 y 6-1.

Elina Svitolina (UKR/N5) a Liudmila Samsonova (RUS) 6-2, 5-7 y 6-2.

Guo Hanyu (CHN) a Katie Volynets (USA) 6-4, 4-6 y 7-6 (7/3).

Jasmine Paolini (ITA/N15) a Nikola Bartunkova (CZE) 7-6 (7/5) y 6-3.

Sonay Kartal (GBR) a Belinda Bencic (SUI/N9) 6-0 y 7-5.

Karolina Muchová (CZE/N6) a Caty McNally (USA) 3-6, 7-6 (7/1) y 7-6 (7/4).

Diana Shnaider (RUS/N11) a Yulia Putintseva (KAZ) 6-2 y 6-2.

Jelena Ostapenko (LAT) a Jessica Pegula (USA/N2) 2-6, 7-6 (9/7) y 6-3.