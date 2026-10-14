Vinícius vuelve al once del Real Madrid; el Roma sale con Hermoso en defensa

El brasileño recupera su puesto en la banda izquierda después de comenzar como suplente el pasado sábado frente al Villarreal, cuando el técnico Jose Mourinho apostó por Yan Diomande, quien estrenó su cuenta goleadora y que también es titular este miércoles.
El turco Arda Güler comenzará el partido en el banquillo.
El once del Real Madrid es el formado por Courtois; Dumfries, Rüdiger, Konaté, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Diomande, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.
Por su parte, el Roma sale con el tridente en ataque esperado, con los argentinos Paulo Dybala y Matías Soulé, y en punta el neerlandés Donyell Malen.
Gian Piero Gasperini apostó además por el español Mario Hermoso en la defensa.
El equipo titular de 'la Loba' es Gollini, Mancini, Ndicka, Hermoso, Molina, Konè, De Roon, Wesley, Dybala, Soulè, Malen.