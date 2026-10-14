Polideportivo
14 de octubre de 2026 - 15:10

Vinícius vuelve al once del Real Madrid; el Roma sale con Hermoso en defensa

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Roma, 14 oct (EFE).- Vinícius Júnior regresa al once titular del Real Madrid para el encuentro de Liga de Campeones ante el Roma, que se disputa este miércoles en el Estadio Olímpico, minutos después de conocerse que se perderá cuatro partidos de la liga española por sanción, entre ellos el clásico contra el Barcelona.

Por EFE
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El brasileño recupera su puesto en la banda izquierda después de comenzar como suplente el pasado sábado frente al Villarreal, cuando el técnico Jose Mourinho apostó por Yan Diomande, quien estrenó su cuenta goleadora y que también es titular este miércoles.

El turco Arda Güler comenzará el partido en el banquillo.

El once del Real Madrid es el formado por Courtois; Dumfries, Rüdiger, Konaté, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Diomande, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

Por su parte, el Roma sale con el tridente en ataque esperado, con los argentinos Paulo Dybala y Matías Soulé, y en punta el neerlandés Donyell Malen.

Gian Piero Gasperini apostó además por el español Mario Hermoso en la defensa.

El equipo titular de 'la Loba' es Gollini, Mancini, Ndicka, Hermoso, Molina, Konè, De Roon, Wesley, Dybala, Soulè, Malen.