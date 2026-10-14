Vinícius vuelve al once del Real Madrid; el Roma sale con Hermoso en defensa

Vinícius vuelve al once del Real Madrid; el Roma sale con Hermoso en defensa

Roma, 14 oct (EFE).- Vinícius Júnior regresa al once titular del Real Madrid para el encuentro de Liga de Campeones ante el Roma, que se disputa este miércoles en el Estadio Olímpico, minutos después de conocerse que se perderá cuatro partidos de la liga española por sanción, entre ellos el clásico contra el Barcelona.