El estadounidense Will Zalatoris se operará la espalda en noviembre y no jugará en 2027

Zalatoris, de 30 años y ganador de un torneo en el PGA Tour, confió en que la intervención de la médula espinal resulte exitosa y en 2028 pueda regresar a la competición una vez solventados sus problemas físicos.

"He pasado por cuatro años de infierno, así que es bueno tener algo que espero que lo corrija. No es algo que quieras hacer, pero cuando tienes tres fisioterapeutas del tour que te dicen que necesita hacerse en algún momento, vas y lo haces (...) Todo está conectado, y solo quiero arreglarlo. Soy el treintañero más viejo que jamás he conocido", relató el jugador californiano a los medios con motivo del próximo torneo de Austin que tendrá lugar el 9 de noviembre.

En esta temporada, Zalatoris, 599 en la clasificación mundial, solo ha podido participar en cinco torneos, de los cuales, en dos no pasó el corte.

Con tarjeta del PGA Tour desde 2021, Zalatoris se convirtió en una de las figuras emergentes del circuito después de ganar el FedEx St. Jude Championship al año siguiente.

También fue segundo ese año en el Campeonato de la PGA y en el Abierto de Estados Unidos y en el Masters de Augusta en su estreno en el circuito estadounidense.

Según el golfista de San Francisco, el PGA Tour le ha dado garantías de que en 2028 podría jugar la Challenger Series, la segunda división que se va a crear en el circuito a partir de esa temporada.

El torneo de Austin será su última competición antes de pasar por el quirófano.