Futre y Patrícia Mamona, ganadores de los Premios Empresariales del Deporte de Portugal

La iniciativa, organizada por la portuguesa Fundação do Desporto y la española Fundación Patrocina un Deportista, distingue en diez categorías a deportistas, empresas y proyectos que contribuyen al desarrollo del deporte y a la promoción de la salud y el bienestar, según el comunicado de los organizadores.

Futre, exjugador del Atlético de Madrid, el Oporto y el Sporting de Portugal, entre otros clubes, fue elegido ganador del Premio Ibérico por su trayectoria deportiva y su contribución al fortalecimiento de las relaciones entre Portugal y España.

La organización destaca su condición de referente en ambos países y su participación en proyectos ibéricos. El antiguo capitán del Atlético conquistó dos Copas del Rey con el conjunto madrileño y formó parte del Oporto que ganó la Copa de Europa.

El premio al mérito académico y deportivo recayó en Patrícia Mamona, medallista de plata en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por su trayectoria y su defensa de las carreras duales y de mejores condiciones para la transición profesional de los deportistas.

Mariana Machado obtuvo el reconocimiento al talento deportivo. La atleta, participante en los Juegos de París 2024, compagina el deporte de alto rendimiento con su formación académica y concluyó en julio de este año un máster en Medicina en la Universidad del Miño, según el comunicado.

La judoca Joana Santos, que ha competido en los Juegos Sordolímpicos y en campeonatos mundiales, fue distinguida en la categoría de deporte para personas con discapacidad.

El premio Mujer, Empresa y Deporte correspondió a Maria Luís Gameiro, piloto de todoterreno con participaciones en el Dakar y en el Campeonato de España de la especialidad, que desarrolla también una carrera como empresaria y directiva en el sector de la maquinaria.

En el ámbito empresarial, el fabricante de embarcaciones NELO–M.A.R. Kayaks ganó el galardón de industrias y tecnologías del deporte por su aportación a la innovación y la internacionalización del sector.

El grupo Trivalor recibió el premio Deporte y Sociedad por su estrategia de promoción de la salud, la longevidad y la calidad de vida, mientras que el gimnasio Forus Cascais fue reconocido en la categoría de salud y bienestar familiar por su modelo de acceso al ejercicio físico para distintas generaciones.

El proyecto LONGEVIDADE+, desarrollado por la Fundação INATEL, obtuvo el premio a la inclusión a través del deporte. La iniciativa busca promover un envejecimiento activo y participativo, con especial atención a personas de 55 años o más en situación de vulnerabilidad.

El reconocimiento a la innovación deportiva recayó en Proativa Nefro, un programa de ejercicio físico para personas con enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal de la Facultad de Motricidad Humana de la Universidad de Lisboa.

La gala, convocada en el espacio Montes Claros de Monsanto, tiene como lema "En el reverso de nuestras medallas está su contribución" y busca dar visibilidad a los apoyos empresariales e institucionales que hacen posibles las carreras deportivas y los proyectos de deporte con impacto social.