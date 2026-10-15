Swiatek acelera hacia las Finales WTA y Chwalinska logra su victoria más importante

Swiatek tardó una hora y 34 minutos en cerrar el partido, impuso su superioridad y evitó la reacción de la germana, especialmente en el segundo set. La jugadora de Varsovia, de 25 años, lucha por jugar las Finales que se jugarán del 8 al 15 de noviembre en Indian Wells. La exnumero uno del mundo, novena en la actualidad, pretende aprovechar la eliminación de la checa Karolina Muchova, octava, y superarla en la clasificación.

La jugadora polaca jugará sus cuartos cuartos de final seguidos en un torneo WTA 1000 ante la ganadora del partido entre la estadounidense Ann Li y la polaca Janice Tjen.

Por su parte, la finalista de Roland Garros y decimosexta cabeza de serie, la polaca Maja Chwalinska, logró la victoria más importante de su carrera en el ránking, al derrotar a la número 11 del mundo, la estadounidense Iva Jovic, por 6-4 y 6-1 para alcanzar los cuartos de final

Su próxima rival será la griega Maria Sakkari. La helena derrotó a la invitada del torneo, la eslovaca Mia Pohankova por 6-1 y 6-4, en otro partido de tercera ronda.