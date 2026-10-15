Viernes, 16 de octubre de 2026

Sanghái (China). El español Rafael Jódar, 12 cabeza de serie, cruza su camino con el vigésimo favorito, el noruego Casper Ruud, en los cuartos de final del Masters 1000 de Sanghái, en los que el ruso Daniil Medvedev, quinto, luchará por un puesto en las semifinales con el estadounidense Tommy Paul.

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- NBA: Luka Doncic inicia una nueva era en Los Ángeles Lakers. Por Andrea Montolivo.

- Euroliga. 6ª jornada: Barcelona-Olympiakos (FOTO) y Virtus Bolonia-Baskonia.

- Eneco Tour, en Países Bajos (hasta 18).

- España. LaLiga EA Sports. 9ª jornada (FOTO): Deportivo-Levante (19.00 GMT).

- Continúa la decimotercera jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Defensa y Justicia-Instituto y Boca Juniors-Talleres.

- Libertadores femenina. Quito .- Segunda jornada de la decimoctava edición del torneo con dos partidos a las 20.00 GMT: Bolívar (BOL)-Olimpia (PAR) del Grupo C y del D Deportivo Cali (COL)-Libertad (PAR).

- Previa de los Campeonatos del Mundo, que se disputan en Róterdam entre este sábado y el domingo 25 de octubre.

- Campeonato de la India, del DP World Tour, en Nueva Delhi (hasta 18).

- Mundial de hockey sobre patines masculino, en Paraguay. Semifinales.

- Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay (hasta 18).

- Campeonato del Mundo. Las selecciones masculinas de cesta punta de España y Euskadi se enfrentarán este viernes en la ciudad uruguaya de Colonia del Sacramento a partir de las 22.00 GMT

- Torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái (China) (hasta 18). (FOTO)

. Cuartos de final: Rafael Jódar (12)-Casper Ruud (20) y Daniil Medvedev (5)-Tommy Paul (15).

- Torneo WTA 1.000 de Wuhan (China) (hasta 18).

Redacción EFE Deportes