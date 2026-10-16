El novato Madé pega de jonrón en apertura del campeonato de béisbol profesional dominicano

Madé está cotizado como el novato número uno en toda la organización de los Cerveceros de Milwaukee, cuyo equipo de Grandes Ligas acaba de barrer 4-0 a los Dodgers de Los Ángeles para disputar por segunda vez una Serie Mundial.

El jugador, de sólo 19 años, juega para los Tigres del Licey, el conjunto más ganador de la pelota dominicana con 24 coronas, y su batazo de cuatro esquinas fue contra el derecho estadounidense Jeremy Rhoades, de los Leones del Escogido, en partido que disputan en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo.

Sin embargo, la ventaja de los Tigres duró muy poco, ya que en el cierre del primer capítulo empataron por doblete de Erik González, quien alcanzó la tercera por un lanzamiento desviado del lanzador y anotó por sencillo al cuadro interior del jardinero Junior Lake.

Pero los Tigres volvieron a descifrar los lanzamientos de Rhoades al fabricarles otras dos carreras en el segundo episodio y tres más en el cierre del tercero.

Otro novato jugador que debutó por el Licey fue el jardinero central Kevin Alcántara, quien se estrenó con doblete en el primero capítulo y sencillo en el tercero, batazo que decretó la salida del lanzador estadounidense.

La ceremonia oficial de apertura del torneo se celebró en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís (noreste), donde juegan las Águilas Cibaeñas y los anfitriones Gigantes del Cibao.

El presidente de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, Vitelio Mejía, encabezó el acto, del que participaron entre otros, el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista.

Se escogió el Julián Javier porque el campeonato está dedicado de manera póstuma Héctor Rizek, quien fuera un empresario exportador de cacao y que en su momento adquirió la casi totalidad de las acciones de los Gigantes que hoy manejan sus descendientes.

El llamado al campo de las alineaciones titulares de ambos equipos, el intercambio de flores de las madrinas y un espectáculos de fuegos de artificio marcaron la parte final de la ceremonia.

El parque Julián Javier lleva el nombre del ex segunda base dominicano del mismo nombre, quien fue uno de los primeros jugadores de su país en jugar en las Grandes Ligas y que se destacó con los Cardenales de San Luis, con quienes ganó la Serie Mundial de 1964 frente a los Yanquis de Nueva York, y la de 1967 ante los Medias Rojas de Boston.

El otro choque de la jornada inaugural lo protagonizan las Estrellas Orientales y los Toros del Este en la ciudad de La Romana (este).

El campeonato, en el que se disputan 50 partidos de serie regular, continúa este sábado con los juegos entre los Gigantes y Tigres, en Santo Domingo; Toros y Águilas en Santiago y Leones contra Estrellas en San Pedro de Macorís.