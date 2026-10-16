El portugués Sousa dobla victoria en Arabia Saudí

Sobre un programa de once pruebas, el luso ha ganado la tercera con “Almasak” y la séptima con “Taghnam”, dos caballos del príncipe Faisal bin Khaled bin Abdulaziz, uno de los principales propietarios locales, con más de 14.000 victorias y muchos grandes premios en sus vitrinas, que ha sumado cuatro nuevos primeros puestos en el mitin de esta tarde.

Sousa, que viaja a Arabia Saudí desde hace un lustro, triunfó el invierno pasado en esta misma pista con “Al Haram” en el Saudi Derby, una prueba de categoría Grupo 3 que repartía 1,5 millones de dólares en premios (más de 1,25 millones de euros). Este caballo es propiedad del jeque Adbullah Homoud Almalek Alsabah, para el que hoy montaba a “Western City” en una de las pruebas principales de la inauguración y acabó noveno, sin fortuna en la recta final.

El luso monta habitualmente en España desde 2013 y ha sido primera fusta de algunas de las cuadras más importantes de dicho país, donde aparece en el historial de muchas de las principales carreras del calendario nacional.