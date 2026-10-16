Polideportivo
16 de octubre de 2026 - 10:11

Hallan muerto en Francia a un jugador sudafricano de rugby

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París, 16 oct (EFE).- Un jugador sudafricano de rugby de los Leones de Johanesburgo, que se encontraba en Francia para disputar un partido de la Champions Cup ha sido hallado muerto este viernes, un día antes del duelo que debían disputar contra el equipo de La Rochelle, indicaron medios locales.

Por EFE
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El jugador, cuya identidad no ha sido comunicada, fue encontrado sin vida en la cabina de ducha de su habitación de hotel en la Isla de Ré, al oeste de Francia, por lo que la fiscalía ha abierto una investigación y está previsto que se proceda a una autopsia.

El equipo sudafricano debía enfrentarse al francés con motivo de esta competición que enfrenta a los mejores clubes de Francia y Sudáfrica.

Las autoridades, que están intentando localizar a la familia del fallecido, no se han pronunciado sobre si el partido será suspendido.