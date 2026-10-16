Jon Rahm anuncia el nacimiento de su hija Begoña

"Nos sentimos inmensamente agradecidos y afortunados de haber dado la bienvenida esta semana a nuestra pequeña Begoña Cahill Rahm. Tanto la mamá como la bebé están muy bien, y estamos disfrutando de cada momento como familia de seis corazones", publicó el deportista natural de Barrika (Vizcaya, España) y residente en Arizona (EE.UU) desde su etapa universitaria, en una publicación en inglés y español que también incluye una foto del matrimonio con la recién nacida.

El nacimiento de su hija fue el motivo por el que el exnúmero uno del mundo decidió no participar por primera vez en los últimos años en el Abierto de España celebrado recientemente en Madrid.

Begoña se une a sus otros tres hijos, Kepa, de 5 años; Eneko, de 4, y Alaia, de 2, quien nació poco antes del Abierto de España de 2024, aunque en aquella ocasión, Rahm si llegó a tiempo para disputar el torneo madrileño.

Los hijos de Rahm, nacidos todos en Estados Unidos, llevan de primer apellido el de su madre y el de su padre de segundo.