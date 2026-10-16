Tres gimnastas rusos siguen esperando visado para los Mundiales, tras el veto a Melnikova

El presidente de la Federación Internacional de Gimnasia (World Gymnastics), Morinari Watanabe, explicó este viernes en Róterdam que sigue intentando facilitar la llegada de esos tres ldeportistas que aún esperan una respuesta: Ljoedmila Rosjtsjina, Milana Kayoemova y Moehammadjon Yakoebov, según recoge la radiotelevisión pública neerlandesa NOS.

“Seguimos intentando conseguirles los visados, pero el torneo está a punto de empezar. Quizás se resuelva en las próximas horas, pero también podría tardar todavía varios días”, afirmó Watanabe ante los medios, al defender que “todos los campeonatos deben desarrollarse de manera justa” y que todos los gimnastas deberían poder competir “en igualdad de condiciones"..

Melnikova se ha quedado fuera del campeonato después de que su solicitud fuera rechazada, al igual que las de Viktoria Listoenova, campeona olímpica por equipos, y Anna Kalmykova, subcampeona europea.

Según la Federación Rusa de Gimnasia, se les comunicó que “uno o varios Estados miembros del espacio Schengen” consideraban que su presencia podía suponer una amenaza para sus relaciones internacionales.

“Es muy lamentable que esta decisión se haya tomado tan poco tiempo antes del Mundial, sobre todo para los gimnastas afectados”, dijo Watanabe, que advirtió de que “tiene un impacto negativo, no solo sobre los gimnastas rusos, sino sobre todos los participantes”.

Después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, los deportistas rusos y bielorrusos pueden competir en pruebas internacionales de gimnasia únicamente como atletas neutrales, sin representar oficialmente a sus países, y después de superar un proceso de evaluación de World Gymnastics.

Para ello, no deben haber apoyado activamente la guerra de Rusia contra Ucrania ni mantenido una vinculación voluntaria con las fuerzas armadas o los servicios de seguridad de Rusia o Bielorrusia.

La denegación de visados tiene consecuencias olímpicas porque los Mundiales de Róterdam, que se disputan del 17 al 25 de octubre, son el primer torneo clasificatorio de gimnasia artística para los Juegos de Los Ángeles 2028.

La federación rusa pidió por ello que el campeonato dejara de contar para la clasificación olímpica, pero World Gymnastics decidió en una votación mantener el sistema previsto.

“No fue una decisión fácil, pero hemos decidido no cambiar nada”, explicó el secretario general del organismo, Nicolas Buompane, quien resumió: “En esta situación, no existe una buena solución. Si lo hiciéramos, perjudicaríamos a todas las demás federaciones (...) y si no lo hacemos, Rusia resulta penalizada”.

La Federación Rusa de Gimnasia ha calificado las denegaciones de visado de “discriminación directa” y de una “grave violación del principio de igualdad de condiciones” en la clasificación olímpica.

Las relaciones entre Países Bajos y Rusia pasan por un momento de alta tensión, después de que la ministra neerlandesa de Defensa, Dilan Yesilgoz, calificara la semana pasada a Moscú de “enemigo”, en lugar del término “agresor” utilizado hasta ahora, ante el aumento de actos de sabotaje, incursiones de drones y otras amenazas vinculadas a Rusia en Europa.

Esto provocó una dura reacción de Moscú, que la acusó de querer “provocar un conflicto armado” y describió como una “retórica beligerante e irresponsable” las palabras de la ministra.