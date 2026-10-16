Viernes, 16 de octubre de 2026

Chicago (EE.UU.) . Atlanta Dream y Golden State Valkyries disputan desde este sábado las Finales de la WNBA, una serie al mejor de siete partidos que coronará a unas nuevas campeonas de la liga de baloncesto estadounidense, después de unas semifinales en las que las dos franquicias arrollaron, respectivamente, a New York Liberty y Las Vegas Aces.

Sanghái (China). El español Rafael Jódar, 12 cabeza de serie, cruza su camino con el vigésimo favorito, el noruego Casper Ruud, en los cuartos de final del Masters 1000 de Sanghái, en los que el ruso Daniil Medvedev, quinto, luchará por un puesto en las semifinales con el estadounidense Tommy Paul.

Buenos Aires. Las selecciones masculinas de cesta punta de España y Euskadi se enfrentarán este viernes en la ciudad uruguaya de Colonia del Sacramento en los Mundiales de pelota vasca.

Chicago (EE.UU.). Un gramo para cambiar el arbitraje. Y abrir otro negocio. La NBA ensaya un balón inteligente con chip que permite detectar contactos imperceptibles y convertir cada tiro en datos. Tras ponerlo a prueba con éxito en la liga de verano y pretemporada, el comisionado Adam Silver contempla utilizarlo desde 2027 Por Andrea Montolivo

Madrid. El internacional español Mikel Merino, campeón del mundo, es hijo de futbolista y de jugadora de basket. Sus grandes referentes son Michael Jordan y Kobe Bryant. De niño jugó mucho al baloncesto. Le gustaba incluso más que el fútbol. Por eso, ahora que le llaman Míster Clutch, en honor al mítico Jerry West, el tipo que se la jugaba y resolvía partidos con los Lakers en los años 70, recuerda con EFE esa etapa de su vida. Por Luis Viillarejo

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- NBA: Luka Doncic inicia una nueva era en Los Ángeles Lakers. Por Andrea Montolivo.

- Euroliga. 6ª jornada: Barcelona-Olympiakos (FOTO) y Virtus Bolonia-Baskonia.

- Eneco Tour, en Países Bajos (hasta 18).

- Libertadores femenina. Quito . Segunda jornada de la decimoctava edición del torneo con dos partidos a las 20.00 GMT: Bolívar (BOL)-Olimpia (PAR) del Grupo C y del D Deportivo Cali (COL)-Libertad (PAR).(FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 9ª jornada (FOTO): Deportivo-Levante (19.00 GMT).

- Continúa la decimotercera jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Defensa y Justicia-Instituto y Boca Juniors-Talleres.

- Previa de los Campeonatos del Mundo, que se disputan en Róterdam entre este sábado y el domingo 25 de octubre.

- Campeonato de la India, del DP World Tour, en Nueva Delhi (hasta 18).

- Mundial de hockey sobre patines masculino, en Paraguay. Semifinales.

- Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay (hasta 18). (FOTO)

- Campeonatos del Mundo. Las selecciones masculinas de cesta punta de España y Euskadi se enfrentarán este viernes en la ciudad uruguaya de Colonia del Sacramento. (22.00 GMT)

- Torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái (China) (hasta 18). (FOTO)

. Cuartos de final: Rafael Jódar (12)-Casper Ruud (20) y Daniil Medvedev (5)-Tommy Paul (15).

- Torneo WTA 1.000 de Wuhan (China) (hasta 18).

Redacción EFE Deportes