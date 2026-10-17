'Chevi' Guzmán destroza su propio récord en los 100 metros y se cuelga su quinta medalla

Guzmán, que partió como amplio favorito en el circuito de carretera de la avenida Costanera de Asunción, la capital paraguaya, terminó por delante del italiano Vincenzo Maiorca, plata con un tiempo de 9 segundos y 510 centésimas, y del guatemalteco Faberson Bonilla, quien se quedó con el bronce gracias a su registro de 9.732.

En los Juegos Mundiales de Chengdú, el español había establecido el récord de los 100 metros con un tiempo de 9.530.

En el Mundial de Paraguay, 'Chevi' ya había conquistado oros en las modalidades de una vuelta esprint en circuito y relevos.

Además, el velocista de 29 años también ganó medallas de plata en los 200 metros contrarreloj y los 500 metros esprint.

En la categoría juvenil de la prueba, el iraní Amirmah Yahaghi se impuso con un tiempo de 10 segundos y 063 centésimas, seguido del colombiano Emanuel Ramos (10.100) y del italiano Edoardo Abis (10.113).

En la rama femenina, el oro de la categoría adulta fue para la colombiana Geiny Pájaro, que detuvo el cronómetro en 10 segundos y 507 centésimas y superó a la salvadoreña Ivonne Nochez (10.496) y a la italiana Asi Negri (10.713).

Con este resultado, Pájaro sumó su segunda medalla de la competición, después de la plata en los 200 metros meta contra meta, mientras que Nochez se colgó su tercera presea, tras el oro en una vuelta esprint en circuito y el bronce en los 200 metros meta contra meta.

En la categoría juvenil femenina, la italiana Sofia Paola Chiumiento consiguió su tercer oro en las competencias con un tiempo de 10.683. La colombiana Gisell Caicedo (10.724) ocupó el segundo puesto, seguida de la también italiana Vittoria Andretta (10.959).