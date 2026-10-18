Al revés, ahora los U20 albirrojos le ganan a Argentina y la Absoluta cae

Las selecciones paraguayas cumplieron un discreto papel en la Liga Evolución Zona Sur de futsal que se celebró hasta este domingo en el “Invencible Santa Fe”, quedando en tercer puesto, detrás de la ganadora Argentina y de su escolta, Uruguay, y delante de Chile y Bolivia.

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En los juegos de despedida de este torneo por esta zona, primeramente, Chile le ganó los dos partidos a Bolivia, para quedarse en el cuarto puesto. Recordemos que los trasandinos le ganaron en Sub 20 a Paraguay y en la Absoluta hubo triunfo guaraní.

Luego, en el penúltimo cotejo, la selección paraguaya sorprendió sobre el final a la anfitriona, venciendo a Argentina por el score de 3-2.

En el duelo de mayores, Argentina sacó ventaja inicial de 2-0 y la mantuvo hasta el final del partido, para celebrar ser la mejor de la Zona Sur.

Ahora espera rival de la Zona Norte, para dirimir la pulseada final por el título de la Liga Evolución 2026.

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* Posiciones finales. El ganador de la Liga Evolución de Futsal fue Argentina y la tabla de puntuaciones quedó así al finalizar el certamen de la Zona Sur:

1° Argentina 19 puntos

2° Uruguay 13 puntos

3° Paraguay 11 puntos

4° Chile 10 puntos

5° Bolivia 4 puntos