El Recoletas Valladolid incorpora al pivote brasileño Renan Pinheiro hasta 2029

Pinheiro es internacional absoluto con los "Guerreiros" y llega al cuadro vallisoletano para suplir, junto al estadounidense Drew Donlin, las bajas de Guilherme Carvalho, quien sufre una lesión de larga duración, y de "Gedo", el pivote egipcio que fichó por el Kuwait SC Handball, una vez este pagó la cláusula de rescisión del jugador.

Renan Iziquiel Pinheiro da Silva (Cuiabá, Brasil, 19-04-2005), es un pivote de perfil defensivo que también puede aportar en ataque y que posee experiencia en la liga Asobal, ya que ha militado este año en el Fraikin Granollers, club al que llegó en enero de 2026, y con el que ha jugado 17 partidos de liga, con dos goles anotados.