Polideportivo
20 de octubre de 2026 - 08:35

China domina los Mundiales de Qingdao y España segunda en el medallero

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Redacción deportes, 20 oct (EFE).- Los palistas chinos fueron los grandes dominadores de los Mundiales de remo de mar de Qingdao, que concluyeron este martes de forma anticipada ante la previsión de mal tiempo para el miércoles, en los que España concluyó en la segunda plaza del medallero.

Por EFE
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Los anfitriones de la competición universal lograron cuatro oros, dos platas y un bronce tras sus victorias en individual masculino absolutos, individual femenino sub-19 y doble sculls masculinos sub-19 y doble sculls sub-19 mixto; los segundos puestos; los segundos puestos en en individual femenino absoluto y doble sculls femenino sub-19; y el tercero en individual masculino sub-19.

España logró los oros por medio de Xavier Torres en la categoría individual sub-19 y de Rocío Fraguela y Marcos Delgado en el doble mixto adaptado, y el bronce lo lograron en el doble sculls mixto sub-19 Blanca López y Alfredo Mena.

Australia cerró el podio del medallero con un balance de 1-2-1 por delante de Alemania (1-1-1) y de Estados Unidos (1-0-1). En total se subieron al podio remeros de catorce países.