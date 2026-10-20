China domina los Mundiales de Qingdao y España segunda en el medallero

Los anfitriones de la competición universal lograron cuatro oros, dos platas y un bronce tras sus victorias en individual masculino absolutos, individual femenino sub-19 y doble sculls masculinos sub-19 y doble sculls sub-19 mixto; los segundos puestos; los segundos puestos en en individual femenino absoluto y doble sculls femenino sub-19; y el tercero en individual masculino sub-19.

España logró los oros por medio de Xavier Torres en la categoría individual sub-19 y de Rocío Fraguela y Marcos Delgado en el doble mixto adaptado, y el bronce lo lograron en el doble sculls mixto sub-19 Blanca López y Alfredo Mena.

Australia cerró el podio del medallero con un balance de 1-2-1 por delante de Alemania (1-1-1) y de Estados Unidos (1-0-1). En total se subieron al podio remeros de catorce países.