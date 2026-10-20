El Mundial de Hard Enduro reunirá en Aguilar de Campoo a 250 pilotos y 15.000 espectadores

Durante la presentación oficial del evento, el director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Enrique Sánchez-Guijo, ha destacado que "Aguilar de Campoo ha entendido el deporte como herramienta de dinamización" y ha calificado de "orgullo nacional poder albergar una prueba internacional, que no cualquier país es capaz de organizar".

Por su parte, la alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, ha recordado los orígenes de la competición, como la “apuesta de un club, hace ahora diez años, que nos pilló por sorpresa”.

“Esos locos maravillosos han conseguido embarcar a la Diputación de Palencia, a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en un proyecto que combina deporte, naturaleza y patrimonio histórico; es una oportunidad que no podíamos perder", ha señalado.

Finalmente, el director de la prueba, Enrique Caballero, ha destacado el arraigo de la cita en el calendario internacional, ya que es “la prueba más longeva del Mundial, ya que ha estado los 10 años en los que se ha celebrado el campeonato y todavía estaremos otros dos más", ha anunciado.

En el plano deportivo, la prueba palentina decidirá el título mundial. Al líder de la clasificación general, el alemán Manuel Lettenbichler, le basta con sumar un solo punto entre los 33 que se disputan durante el fin de semana para proclamarse campeón del Mundo.

Entre la representación española, Mario Román y Marc Riba ocupan la quinta y la séptima posición de la tabla, respectivamente.

Asimismo, en la categoría femenina, la piloto española Sandra Gómez llega a la cita con opciones de proclamarse campeona del Mundo de Hard Enduro ante la afición local.

Con motivo del décimo aniversario, la organización llevará a cabo un homenaje especial a todos los pilotos que se han alzado con la victoria en Hixpania a lo largo de sus diez años de historia.

El programa arrancará el viernes 23 con el SuperEncierro. El sábado 24 se disputarán las carreras de Enduro Sprint y el domingo 25 llegará 'El Camino Perdido', prueba que cerrará el fin de semana de competición.