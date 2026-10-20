España gana oro a expensas de Euskadi en la primera final del Mundial de Pelota Vasca

A su vez, el equipo masculino de Euskadi se hizo con el oro al derrotar en la final al de Estados Unidos.

Ambas selecciones, España en femenino y Euskadi en masculino, se adjudicaron así las primeras medallas doradas que repartió el certamen.

En el frontón de 54 metros del Real de San Carlos de Colonia, la dupla española formada por Erika Mugartegui y Arai Lejardi superó por 2-0 a las vascas Maite Ortiz de Mendibil y Maia Goikoetxea con parciales de 15-9 y y 15-12.

Las españolas habían vencido el domingo a sus rivales por 2-0 en juego de la etapa clasificatoria, y a su vez ambos equipos superaron a México y Francia.

La jornada continuó en Colonia con la final masculina en la que la pareja vasca de Xabier Barandika y Unai Lekerika se impuso 2-1 a la de los estadounidenses Johan y Gorka Sorozabal -hijos del exjugador y entrenador Laurent Sorozabal- con parciales de 15-9, 10-15 y 10-4.

Al comienzo del desempate, con el marcador 1-1, Johan Sorozabal recibió un pelotazo en el rostro, lo que obligó a detener unos minutos el encuentro.

Barandika y Lekerika desataron el festejo del cuerpo técnico y la delegación vasca, ya que el triunfo representa el primer título mundial para la Euskal Selekzioa desde que comenzó a competir separada de España.

En los partidos de la disciplina, los pelotaris de ambos países habían ganado sus partidos contra Francia y España.

El tercer puesto masculino de la disciplina fue para los franceses Ludovic Laduche y Thibault Basque, que derrotaron a los españoles Alex Hormaetxea y Gorka Mugartegui por 2-0 con parciales 15-8 y 15-14.

La sexta jornada del Mundial tuvo otros tres partidos entre españoles y vascos, todos jugados en dos de las sedes de Buenos Aires, en Argentina.

El encuentro de mano individual, disputado en el frontón de 36 metros del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), tuvo a Gaizca Carregal para Euskadi y Fermín Arribillaga para España.

El primer set se inclinó a favor del pelotari vasco por 10-3, mientras que el español empató el partido por 10-4 en el segundo.

El desempate mostró lo mejor de Arribillaga para ganar el partido por 5-1.

Desde el comienzo de la competencia en esta disciplina, el viernes 16, ambos países habían cosechado solo triunfos sin ceder sets en sus partidos ante México y Francia.

El mismo escenario tuvo partido de mano por parejas con la dupla española Josu Igoa y Javier Cuarán contra la vasca de Beñat Azkeja-Beñat Garmendia.

La dupla de la Euskal Selekzioa ganó por 10-7 y 10-6.

En frontball individual femenino, el partido se jugó en el club Banco Provincia y España estuvo representado por Laia Salsamendi, en tanto que por Euskadi estuvo Miren Larrarte.

La española se quedó con el choque tras ganar el juego por 10-2 y el segundo 10-6.

En jornadas anteriores de la etapa clasificatoria del frontball femenino, España venció a Cuba y Euskadi a Chile casi sin resignar puntos.

El XX Mundial de Pelota Vasca de Buenos Aires 2026 continuará su actividad desde este miércoles y hasta el sábado, día de cierre y cuando se conocerá el medallero final de la competencia integrada por quince países.