Japón revalida el título mundial por equipos y se clasifica para Los Ángeles 2028

Japón ganó de nuevo el título, tras hacerlo en 2023 en Amberes (Bélgica), y acabó por delante del equipo de Rusia, plata con 250,329 puntos, y China, bronce con 249,193. Los tres certifican su clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El conjunto japonés firmó una gran jornada en los seis aparatos, suelo, caballo con arcos, anillas, salto, paralelas y barra fija. El gran protagonista fue Daiki Hashimoto, tres veces campeón del mundo del concurso completo, con 84,865 puntos, que fue el último en disputar la prueba de la barra y certificar el primer puesto.

También contribuyeron a la victoria Ryosuke Doi, Shohei Kawakami, Fusuke Maeda y Shinnosuke Oka, integrantes de una selección que volvió a demostrar su profundidad y competitividad en la elite internacional.

Por su parte, Rusia consiguió la medalla de plata con Arsenii Dukhno como gran protagonista con 83,932 puntos. Y China cerró el podio con la medalla de bronce con los 41,999 puntos de Xingyu Lan y los 249,193 de todo el equipo.

El equipo colombiano, que peleó por primera vez en la final por equipos del Campeonato del Mundo, terminó su participación en el octavo y último lugar con 240,093 puntos con Ángel Barajas como gran protagonista al conseguir 83,432 puntos para el equipo en las seis modalidades.

El equipo colombiano certificó su pase a la finalcon Jorman Álvarez, Ángel Barajas, Thomas Mejía, Camilo Vera y Yan Zabala con un total de 242,727 puntos.

A pesar de ser los últimos clasificados, Barajas y Camilo Vera se aseguraron un puesto en la final del concurso completo. Una final a la que Barajas accedió con la novena mejor nota, tras cerrar la ronda preliminar con un total de 82,831 puntos, y Vera con la décima, tras firmar una puntuación de 82,734.