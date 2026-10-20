La NFL México celebra su centenario con la Orquesta Filarmónica de la UNAM

El concierto se realizará el próximo sábado en la Sala Nezahualcóyotl, en el sur de la capital, y estará bajo la batuta del director mexicano Enrique Diemecke y del pianista Jorge Federico Osorio.

"Es un honor sumarnos a una institución que ha sido pionera y formadora del fútbol americano en nuestro país por casi un siglo. Al lado de la UNAM, buscamos generar un impacto positivo y duradero en la comunidad, estrechando los lazos entre el deporte y el invaluable patrimonio cultural de México", afirmó Arturo Olivé, director general de NFL México.

Este encuentro coincide también con el 90 aniversario de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y los 50 años del recinto sede, un referente acústico y arquitectónico en América Latina.

"Para NFL México, este concierto representa una manera de celebrar y agradecer a la comunidad mexicana a través de experiencias para toda la familia. La iniciativa busca unir a distintas generaciones y gustos, para que tanto los aficionados al fútbol americano como los amantes de la música encuentren un motivo para celebrar juntos", agregó Olivé.

El programa, denominado 'De Mozart a la pasión del juego', busca tender un puente sonoro entre la tradición sinfónica y la energía deportiva.

La función arrancará con la Obertura de La Flauta Mágica, K.620, y el Concierto para piano n.° 21 en do mayor K.467, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Seguirá con la pieza contemporánea 'Ínguesu' del músico mexicano Enrico Chapela, una obra inspirada en la adrenalina de una justa deportiva, y culminará con 'Die Sir E', compuesta por Enrique Diemecke.

"Esta colaboración marca un paso más en el compromiso de la NFL México por vincularse con la identidad y la riqueza cultural del país. Así, la liga trasciende el ámbito deportivo para integrarse de forma cercana a la comunidad, impulsando experiencias donde la música, la historia y la convivencia familiar se encuentran", subrayó el comunicado de la NFL México.