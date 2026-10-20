Miércoles 21 de octubre de 2026

. Además, previa del segundo partido de vuelta de las semifinales, que se juega el martes entre el Flamengo brasileño y el Estudiantes La Plata argentino.

Montevideo. El Montevideo City trata de conseguir un milagro en el estadio Centenario de la capital uruguaya y remontar el 3-0 que encajó en el campo del Atlético Mineiro brasileño, que tiene todo a su favor para alcanzar la final de la Copa Sudamericana.

Barranquilla (Colombia). El estadio metropolitano de la ciudad colombiana de Barranquilla da los últimos toques a su gran reforma de ampliación a un mes de su reapertura para acoger la final de la Copa Sudamericana.

Redacción Deportes. El Cartaginés costarricense se enfrenta este miércoles al Olimpia hondureño en el partido de ida de la primera semifinal de la Copa Centroamericana de la CONCACAF (02.30 GMT del jueves).

. Además, el Luis Ángel Firpo salvadoreño se enfrenta este miércoles al Saprissa costarricense en el partido de ida de la repesca de la Copa Centroamericana CONCACAF (00.30 GMT del jueves).

Madrid. El Bayern Múnich y el Arsenal disputan en el Allianz Arena uno de los encuentros estelares de la segunda sesión de la tercera jornada de la Liga de Campeones, mientras que el Sporting lisboeta y el Aston Villa, que como los 'gunners' han ganado los dos primeros partidos, se enfrentan al LASK Linz austríaco y al Viking noruego, en tanto que el Real Madrid recibe al RB Leipzig con el objetivo también de prolongar el pleno.

Moscú. El presidente de la Federación Rusa de Baloncesto (FRB), Andréi Kirilenko, es "moderadamente optimista" sobre el retorno de la selección y los clubes rusos a las competiciones internacionales después de cuatro años y medio de conflicto en Ucrania, según afirmó en una entrevista con la Agencia EFE.

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- NBA: Orlando Magic-Atlanta Hawks y Washington Wizards-Milwaukee Bucks (23.00 GMT), Brooklyn Nets-Charlotte Hornets, Miami Heat-Minnesota Timberwolves y Toronto Raptors-Chicago Bulls (23.30 GMT), Memphis Grizzlies-Utah Jazz y New Orleans Pelicans-Indiana Pacers (00.00 GMT), Houston Rockets-Dallas Mavericks (00.30 GMT), Los Angeles Lakers-Golden State Warriors y Portland Trail Blazers Phoenix Suns (02.00 GMT) y Los Angeles Clippers-Sacramento Kings (02.30 GMT).

- Final de la WNBA. Tercer partido: Atlanta Dream-Golden State Valkyries (1-1) (00.00 GMT del jueves).

- Rusia. Entrevista de EFE con el presidente de la Federación Rusa de Baloncesto, Andréi Kirilenko. (FOTO) (VÍDEO)

- Panamá. Panamá apuesta por la velocidad en las bases y el libreto táctico para compensar su falta de poder ofensivo en el Campeonato Panamericano sub-18 de béisbol que se disputará del 22 al 29 de octubre en República Dominicana y otorgará cuatro plazas para el Mundial de China en 2027. Por Rogelio Adonican Osorio. (FOTO)

- Copa Libertadores. Semifinales, vuelta: Palmeiras (Bra)-Fluminense (Bra) (02.30 del jueves). (FOTO)

. Previa del partido Flamengo (Bra)-Estudiantes La Plata (Arg).

- Copa Sudamericana. Semifinales, vuelta: Montevideo City (Uru)-Atlético Mineiro (Bra) (00.00 del jueves).

- Copa Centroamericana CONCACAF. Semifinales, ida: Cartaginés (CRC)-Olimpia (HON) (02.30 GMT del jueves).

. Previa del partido de ida de la segunda semifinal entre el Motagua hondureño y el Alajuelense costarricense.

- Copa Centroamericana CONCACAF. Repesca, ida: Luis Ángel Firpo (ESA)-Saprissa (CRC) (00.30 GMT del jueves).

- Liga de Campeones. 3ª jornada (FOTO)(-2 GMT): Como 1907-Manchester United y LOSC Lille–Galatasaray (18:45) y Aston Villa-Viking, Brujas–Lens, Bayern Múnich–Arsenal, Inter-Shakhtar Donetsk, Real Madrid–Leipzig, Betis–Feyenoord y Sporting de Portugal-LASK (21:00)

- España. LaLiga EA Sports. Pendiente 6ª jornada: Levante-Athletic Club (18.00 GMT). (FOTO)

- Continúan los alegatos de cierre del juicio que busca determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Copa Libertadores femenina, en Quito (hasta 31). 3ª jornada: Colo Colo (CHI)-Caracas (VEN) y Santa Fe (COL)-Corinthians (BRA) del Grupo A (20.00 GMT), Palmeiras (BRA)-Independiente del Valle (ECU) y Belgrano (ARG)-Universitario de Deportes (PER) en el B (00.00 GMT del jueves). (FOTO)

- Campeonatos del Mundo, en Róterdam (Países Bajos) (hasta 25). Final por equipos femeninos

- Previas del Gran Premio de Australia, 18ª cita de los Mundiales de velocidad y que se disputa este fin de semana en el circuito Philipp Island. (INFOGRAFÍA)

- Presentación oficial de las Hexagon World Series de Pádel, en Abu Dabi. Información de Adrián R. Huber.

- Campeonatos del Mundo, en Buenos Aires (hasta 24).

- Torneos ATP 250 de Almaty, Marsella y Bruselas (hasta 25).

- Torneos WTA 500 de Nigbo (China) y Osaka (Japón) (hasta 25).

Redacción EFE Deportes