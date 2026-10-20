Panamá apunta a su cuarta clasificación seguida al Mundial sub-18 de béisbol

El conjunto panameño competirá en el Grupo C del Premundial junto a Puerto Rico y Canadá.

Tras la ausencia de Colombia, el calendario contempla partidos adicionales frente a ambos rivales.

El equipo debutará este jueves ante Puerto Rico en el complejo de la International Prospect League (IPL), en Boca Chica, Santo Domingo.

El entrenador de lanzadores de Panamá, Sebastián Arroyo, adelantó que Abel Rodríguez será el abridor frente al conjunto puertorriqueño. Yeremy De León y Christian González serán las siguientes opciones en la rotación para los compromisos de la fase de grupos.

El calendario contempla otros compromisos el viernes 23 y el sábado 24 de octubre ante Puerto Rico y Canadá, en una programación que exigirá al cuerpo técnico administrar a sus lanzadores para mantener la competitividad del equipo durante el torneo.

El mánager de la selección panameña, Rodrigo Merón, reconoció el desafío que representa el campeonato, pero reiteró la meta del conjunto.

"El objetivo es la clasificación al Mundial U18, no será fácil, pero estamos enfocados en conseguir uno de los cuatro cupos al Mundial de China, 2027", afirmó.

La novena panameña tiene previsto entrenarse este martes y disputar un partido de preparación este miércoles en las instalaciones del complejo de la IPL, antes de iniciar su participación en el torneo.

Panamá aspira a clasificarse por cuarta edición consecutiva para el Mundial sub-18, en el que buscará competir entre las mejores selecciones juveniles del mundo.

La selección panameña llega con el antecedente de haber disputado las finales de los campeonatos panamericanos de 2022 y 2024, en ambas ocasiones con derrota ante Estados Unidos. En 2018 también terminó como subcampeona y en 2016 ocupó el quinto puesto.

Para el Mundial 2025 asistieron Cuba, Puerto Rico y el anfitrión del Panamericano pasado, Panamá, además del campeón de ese torneo, Estados Unidos.