U2 actuará en el descanso del partido de la NFL en la víspera de acción de gracias

La actuación de U2 se celebrará en el estadio SoFi, en la ciudad de Inglewood, en el condado de Los Ángeles, el próximo miércoles 25 de noviembre entre los Rams, que jugarán como locales, y los Green Bay Packers.

La actuación "coincide con la celebración del 50 aniversario de U2, que se formó en Dublín en 1976, y añadirá un momento histórico al enfrentamiento en horario de máxima audiencia", indicó Netflix en un comunicado.

La banda irlandesa regresa a uno de los escenarios más vistos de Estados Unidos tras su participación en el descanso del Super Bowl en 2002.

"Hay una razón por la que U2 ha llenado estadios durante décadas: no solo actúan, sino que crean momentos icónicos que el público recuerda para siempre", indicó en el escrito el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos.

Su actuación da continuidad a una tradición de contar con artistas de renombre para endulzar el descanso del deporte más seguido del país, como cuando en 2024 la estrella estadounidense Beyoncé participó en la actuación del partido entre los Baltimore Ravens y los Houston Texans, por el juego de Navidad.

El año pasado, dicho espectáculo corrió a cargo del rapero estadounidense Snoop Dogg con la participación de la cantante de country Lainey Wilson, así como Andrea y Matteo Bocelli y HUNTR/X, las voces detrás del fenómeno 'KPop Demon Hunters'.