1-0. El Inter salva los muebles

El equipo italiano, que perdió sus dos primeros partidos en la competición, saltó al campo con la intención de romper la dinámica continental. Salió a imponer su ritmo, encontró pronto espacios en la defensa ucraniana pero fue incapaz de encontrar su letalidad, mermado por la baja del argentino y líder Lautaro Martínez.

La gran novedad, además, fue la entrada en ataque de Ange-Yoan Bonny con Marcus Thuram, en vez de Pio Esposito. Ambos, junto a Hakan Calhanoglu como dueño del centro del campo, buscaron con paciencia abrir el marcador, pero los ucranianos, bajo la dirección de Arda Turan, resistieron los envites.

Bonny dispuso de dos oportunidades claras consecutivas durante los primeros compases. Primero remató por encima del larguero y después obligó al guardameta Dmytro Riznyk a intervenir con un disparo raso que logró detener.

El Shakhtar respondió con un disparo de Pedrinho que Josep Martínez atrapó sin demasiadas dificultades. Los ucranianos trataron de progresar mediante pases cortos y de encontrar espacios entre líneas, aunque durante buena parte de la primera mitad les costó transformar en ocasiones claras.

El encuentro perdió ritmo. El Inter conservó el balón, pero no consiguió mantener la continuidad ofensiva del comienzo, mientras el Shakhtar empezó a encontrar vías para acercarse al área. La primera parte también dejó una baja para el conjunto visitante, Pedrinho, quien tuvo que abandonar el campo por lesión en el minuto 32.

Poco cambió tras el descanso. El Shakhtar se vio más animado y Martínez tuvo que intervenir en varias ocasiones. El encuentro se tensó y se complicó para los locales, cuando se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Alessandro Bastoni, primero por protestar y luego por empujar a un rival. Fue el primero en respirar aliviado al final del partido.

Contra todo pronóstico, cuando parecía que el Shakhtar iría a por la victoria, golpeó el Inter con un gol de Carlos Augusto a trece minutos del final, tras controlar con el pecho y definir con eficacia. En los minutos finales fue el español Martínez quien construyó un muro para sellar los tres primeros puntos del conjunto italiano en 'Champions'.

El Inter supo al final reaccionar tras sus dos derrotas iniciales en la fase liga. El conjunto 'neroazzurri' había recuperado confianza en liga con una victoria por 3-1 ante el Bolonia que le puso líder de la Serie A, pero debía trasladar esa mejoría a Europa, donde todavía no fue capaz de hacerlo.

El Shakhtar, en cambio, perdió su condición como invicto en sus dos primeros compromisos continentales, con una victoria y un empate.

1 - Inter: Josep Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence (Diouf, min.59), Barella, Calhanoglu (Zielinski, min.59), Sucic (Luis Henrique, min.73), Dimarco (Bisseck, min59); Thuram y Bonny (Mkhitaryan, min.75).

0 - Shakhtar Donetsk: Riznyk; Vinicius Tobías, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko (Isaque Silva, min.72), Marlon Gomes; Pedrinho (Nazaryna, min.32), Mendoza (Newerton, min.72), Alisson Santana (Bruninho, min.83); y Kaua Elias (Traore, min.72).

Árbitro: Harm Osmers (Alemania). Expulsó por doble tarjeta amarilla a Bastoni (m.66 y m.68) por parte del Inter. Mostró tarjeta amarilla a Thuram (m.54) y Sucic (m.72) por parte del Inter, y a Ocheretko (m.36) y Marlon Gomes (m.68) por parte del Shakhtar Donetsk.

Incidencias: Encuentro de la tercera jornada de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán (Italia).