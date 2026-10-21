Madrid albergará el arranque de las Hexagon World Series de pádel, presentadas en Abu Dabi

La Generali Hexagon Cup Madrid se disputará del 21 al 24 de enero de 2027 en el recinto de la Caja Mágica de la capital española y marcará un hito al convertirse en la prueba inaugural de la nueva Hexagon World Series, el circuito internacional de pádel por equipos avalado por la Federación Internacional de Pádel (FIP).

El torneo, que tendrá pruebas en marzo en Norteamérica y en junio en Escandinavia -sin especificar aún fechas y lugares exactos- se clausurará dentro de un año -del 21 al 24 de octubre de 2027- en Abu Dabi, capital de la nación y uno de los siete emiratos, junto a Dubai, Ajman, Fuyaira, Ras al Jaima, Sarja y Umm al-Qaywayn que la conforman.

El torneo lo integrarán ocho equipos, compuestos por dos parejas -una femenina y otra masculina-, y vinculados a estrellas internacionales como los ex tenistas Rafa Nadal, español, y Andy Murray, escocés; la actriz estadounidense de origen mexicano Eva Longoria; el ex futbolista argentino Kun Agüero o el piloto de Fórmula Uno francés Pierre Gasly (Alpine), que competirá precisamente en Abu Dabi, en la prueba que cerrará el Mundial de la categoría reina, el próximo 6 de diciembre.

Al acto, que tuvo lugar en el incomparable marco del Emirates Palace Mandarin Oriental de Abu Dhabi -en cuyo interior se disputaron varios partidos de exhibición- asistieron, entre otros, el español Enrique Buenaventura, fundador de las Hexagon World Series, y el británico Gary Davidson, co-fundador del torneo de pádel que ahora alcanza un ámbito internacional, con pruebas en cuatro países de tres continentes; y cuya principal innovación es que los partidos se disputarán al mejor de cinco sets.

Cada manga se resolverá con un 'súper tie-break' a diez puntos y en caso de que el partido se tenga que decidir con un quinto set, éste se disputará a un 'súper tie-break' que se adjudicará quien llegue antes a las seis unidades.

Otra de las novedades es que las cuatro pruebas estarán conectadas mediante una clasificación general de la temporada, en la que los equipos acumularán puntos según sus resultados en cada evento para establecer la clasificación final del Campeonato del Mundo por Equipos de Hexagon.

El equipo ganador de cada prueba se llevará 25 puntos; el subcampeón sumará 18 y el tercero, 15. Los equipos que finalicen entre la cuarta y la sexta posición de cada evento recibirán doce, nueve y seis puntos, respectivamente. El séptimo se anotará tres y el octavo se irá de vacío.

Entre los equipos confirmados están el AD/vantage Padel Team, el de Andy Murray y el boxeador británico Anthony Joshua -campeón en 2024 y 2026-, así como el KRÜ Padel by Taktuka -ganador en 2025- del 'Kun' Agüero, que envió un video de saludo al acto de este miércoles; al igual que Maribel Nadal, la hermana del astro mallorquín, propietario del Rafa Nadal Academy Team.

Los otros cuatro equipos anunciados son el ElevenEleven Team USA, que respalda Eva Longoria -con ancestros españoles: asturianos, en concreto-; el Team Bella Puerto Rico de los empresarios de ese país María Esteve y Carlos López-Lay; el X Padel -que lleva en número romano el del monoplaza con el que compite en F1 Pierre Gasly- y el Dalma Team, la nueva franquicia que representará a Abu Dabi durante 2027. Que, como los actos de presentación se prolongarán otra jornada, anunciará a sus jugadores -presumiblemente dos grandes figuras de este deporte-, este jueves.

El resto de las franquicias lo harán durante las próximas jornadas.

"Queremos llevar la idea del torneo de Madrid a todas partes, ya que, aunque la mayoría de los grandes jugadores provienen de España o de Argentina; el pádel se juega en todo el mundo. Tenemos a ocho equipos que representan diferentes puntos del planeta. Y estamos entusiasmados de estar aquí en Abu Dabi presentando estas World Series", comentó Enrique Buenaventura.

"Empezamos en Madrid como evento de exhibición pero estar aquí ahora mismo bajo el paraguas de la federación internacional es algo sensacional", indicó, durante la presentación, Gary Davidson, co-fundador de las Hexagon World Series.

"Esto es bueno también para los equipos, que se podrán convertir en verdaderas franquicias deportivas", añadió Davids, que indicó, al ser preguntado por Efe en la rueda de prensa posterior a la presentación, que "en las próximas semanas" se anunciarán las sedes y las fechas exactas de los eventos de Norteamérica y Escandinavia.

"Queremos seguir trabajando estrechamente con la FIP para cuadrarlo todo. Además, estamos a la espera de que los equipos anuncien a sus jugadores; algo que no tardará en producirse", contestó a Efe Gary Davidson este miércoles en Abu Dabi.