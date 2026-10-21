Marcelo Aguirre, ante la élite del tenis de mesa continental

El experimentado microtenista nacional se encuentra listo para afrontar una nueva exigencia internacional en el Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa, que se desarrolla del 18 al 25 de octubre en el Polideportivo 3 de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), en Lima.

Lea más: NBA: LeBron James y los 76ers aguan la fiesta de los Knicks

El certamen reúne a representantes de 18 países y constituye una de las principales citas de la temporada continental.

Aguirre llega a la competencia respaldado por su reciente actuación en Santa Fe, donde subió al podio tras superar por 4-2 al colombiano Carlos Arcila en los cuartos de final. El paraguayo aseguró así la medalla de bronce, antes de caer en semifinales frente al argentino Horacio Cifuentes.

El desafío en territorio peruano será de mayor exigencia, con la presencia de destacados exponentes del tenis de mesa americano, entre ellos el brasileño Hugo Calderano y la puertorriqueña Adriana Díaz. Además de la disputa por los primeros lugares, el campeonato tiene un valor especial, pues otorga plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Con la experiencia de tres participaciones olímpicas y su actividad en la Bundesliga de Alemania, donde compite con el Werder Bremen, Aguirre buscará trasladar su jerarquía al escenario continental. Su actuación en Lima representa una nueva oportunidad para medir su nivel ante la élite americana y mantener a Paraguay en la pelea por los puestos de privilegio.