Un Tour montañoso y con dos cronos para la edición de 2027

También se conocerán los detalles del Tour femenino, que comenzará al igual que el masculino en territorio británico.

Para el que puede ser el sexto tour del esloveno Tadej Pogacar, los organizadores ya han publicado que las tres primeras etapas se desarrollarán en territorio británico, el quinto inicio en el extranjero en los seis últimos años. Excepcionalmente comenzará un viernes en Escocia, tendrá una segunda jornada en Inglaterra y la tercera en País de Gales, antes de tomarse una primera jornada de descanso para trasladar la caravana a Francia.

La entrada en territorio galo se hará por Normandía y todo a punta a que Cherburgo servirá de punto de partida. En ese terreno podrá descubrirse algún puerto inédito en una zona poco montañosa.

La caravana pondrá rumbo al Loira, donde uno de sus castillos más emblemáticos, el de Chambord, puede servir de escenario para una primera jornada contra el crono, antes de dirigirse hacia el macizo central que de nuevo tendrá protagonismo en esta edición.

Los rumores apuntan a que también se buscarán dificultades en los otros macizos secundarios del país, lo que puede abrir la puerta a Vosgos y al Jura.

A diferencia de los últimos años, los Alpes se afrontarán este año antes que los Pirineos a los que se llegará tras haber superado una segunda etapa contra el crono, esta vez en Toulouse.

La traca final de la edición tendrá lugar en un macizo que en las últimas ediciones había quedado relegado a un segundo plano y que definirá la clasificación general definitiva de la edición, que este jueves se sabrá si vivirá una última jornada en los Campos Elíseos, pero por tercer año consecutivo con el previo paso por la cumbre de Montmartre.

El Tour femenino se lanzará en Leeds y pasará por Manchester y Sheaffield antes de vivir una contrarreloj en Londres.

Pero se desconoce cual será su final. En los últimos años, la dificultad ha ido creciendo. En 2022 acabó en La Planche des Belles Filles y luego siguieron el Tourmalet, el Alpe d'Huez, la Madeleine y, el año pasado, el Mont Ventoux.

Todo apunta a que se buscará una nueva cima mítica par incluirla en el recorrido del Tour femenino, aunque por la distancia puede que se quede en el Macizo Central, por la dificultad de alcanzar en nueve etapas Alpes o Pirineos.