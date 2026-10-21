Yacarés M17 viajaron para disputar el Select 12 Norte del Campeonato Argentino

Los menores de 17 años paraguayos se ganaron la consideración de las federaciones del vecino país, así como de la Unión Argentina de Rugby para disputar torneos regionales de la ovalada.

Este es el caso del Select 12 Norte de rugby, un exigente torneo juvenil albiceleste.

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Paraguay se encuentra en la Zona B, junto a los equipos de la Unión de Rugby de Misiones (URUMI) y Formosa;

Zona A: Santiagueña, Jujeña y Andina;

Los albirrojos debutan este viernes contra Formosa, desde las 9:00, y en horas de la tarde, desde las 17:00 disputarán la pulseada frente a Urumi, en el primero de tres días de las justas.

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Los partidos se jugarán en el Old Lions Rugby Club de Santiago, donde se cruzarán los seis equipos, y el ganador podrá avanzar a la definición por el Ascenso.

El viernes se jugarán seis partidos por la fase grupos, mientras el sábado será jornada de descanso. El domingo se jugará la instancia semifinal por la mañana y a la tarde la gran final del torneo.

Los juegos serán a dos tiempos de 20 minutos cada uno.

Este jueves se prevé la recepción y bienvenida a las distintas delegaciones participantes, la reunión de managers y la apertura oficial del evento.