Australia recomienda no enfocarse en una sola actividad deportiva en la niñez y juventud

Las nuevas directrices, publicadas el miércoles por dicha organización, dependiente de la Comisión Australiana del Deporte, organismo gubernamental, actualizan las recomendaciones nacionales de 2019 y abogan por adaptar la especialización a las circunstancias, la preparación y los objetivos de cada deportista, así como por gestionar las cargas de entrenamiento y competición.

La directora del AIS, Matti Clements, subrayó en un comunicado que no existe un único camino para desarrollar el talento deportivo y que el enfoque adecuado depende tanto del atleta como de la disciplina y del entorno en el que se forma.

"Al integrar investigaciones actuales y el asesoramiento de expertos, estas recomendaciones ofrecen un apoyo práctico para ayudar a los atletas, padres, entrenadores y al ámbito deportivo a orientarse en la toma de decisiones sobre la especialización deportiva y el desarrollo a largo plazo del atleta", afirmó Clements en el texto.

El documento considera que centrarse en una sola disciplina puede ser una etapa apropiada en la evolución de un atleta, pero insiste en que esta decisión no debe responder a un modelo uniforme ni a presiones para adelantar el proceso.

Entre los factores que pueden influir en la elección figuran los programas de detección de talentos, las condiciones de entrenamiento y competición, la influencia familiar y cuestiones prácticas como el tiempo, los desplazamientos y los costos.

Las recomendaciones también destacan la importancia de tener en cuenta el crecimiento, la salud, la motivación, el bienestar y las experiencias vitales ajenas al deporte a la hora de establecer las cargas de actividad y definir los objetivos de desarrollo.

La guía incorpora además consideraciones específicas para deportistas con discapacidad, incluidos el acceso al equipamiento, las oportunidades de participación, los sistemas de clasificación y las vías de progresión deportiva.

El AIS insta asimismo a las organizaciones deportivas a incorporar criterios basados en la evidencia científica en sus programas de formación de entrenadores, identificación de talentos, estructuras competitivas y apoyo a los atletas.