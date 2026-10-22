Polideportivo
22 de octubre de 2026 - 07:25

Etapas del Tour de Francia de 2027

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París, 22 oct (EFE).- Etapas del Tour de Francia de 2027, cuyo recorrido fue presentado este jueves en París.

Por EFE
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.1. 02/07 Edimburgo - Carlisle 185

.2. 03/07 Keswick - Liverpool 223

.3. 04/07 Welshpool - Cardiff 223

.4. 06/07 Cherburgo - Cherburgo 171

.5. 07/07 Pontorson - Plumelec 178

.6. 08/07 Vannes - Angers 193

.7. 09/07 Blois - Chambord (CLI) 38

.8. 10/07 Bourges - Le Creusot 224

.9. 11/07 Villars-les-Dombes - Grand Colombier 162

10. 13/07 Annecy - Sallances 171

11. 14/07 Cluses - Les Saisies 150

12. 15/07 Chambéry - Valence 162

13. 16/07 Aubenas - Montpellier 164

14. 17/07 Montpellier - Mende 199

15. 18/07 Rodez - Albi 169

16. 20/07 Toulouse - Toulouse (CLI) 33

17. 21/07 Muret - Pau 186

18. 22/07 Pau - Saint-Lary-Soulan 174

19. 23/07 Hasparren - Laruns 160

20. 24/07 Maubourguet - Libourne 198

21. 25/07 Saint-Quentin-en-Yvelines - París 116.