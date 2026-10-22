Etapas del Tour de Francia de 2027

.1. 02/07 Edimburgo - Carlisle 185
.2. 03/07 Keswick - Liverpool 223
.3. 04/07 Welshpool - Cardiff 223
.4. 06/07 Cherburgo - Cherburgo 171
.5. 07/07 Pontorson - Plumelec 178
.6. 08/07 Vannes - Angers 193
.7. 09/07 Blois - Chambord (CLI) 38
.8. 10/07 Bourges - Le Creusot 224
.9. 11/07 Villars-les-Dombes - Grand Colombier 162
10. 13/07 Annecy - Sallances 171
11. 14/07 Cluses - Les Saisies 150
12. 15/07 Chambéry - Valence 162
13. 16/07 Aubenas - Montpellier 164
14. 17/07 Montpellier - Mende 199
15. 18/07 Rodez - Albi 169
16. 20/07 Toulouse - Toulouse (CLI) 33
17. 21/07 Muret - Pau 186
18. 22/07 Pau - Saint-Lary-Soulan 174
19. 23/07 Hasparren - Laruns 160
20. 24/07 Maubourguet - Libourne 198
21. 25/07 Saint-Quentin-en-Yvelines - París 116.