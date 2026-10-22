Jueves 22 de octubre de 2026

Río de Janeiro. En un duelo con todo por definirse tras el empate a cero de la ida, el Flamengo recibe este jueves en el estadio Maracaná de Río de Janeiro al argentino Estudiantes de La Plata por el pase a la final de la Copa Libertadores 2026.

Tegucigalpa. El Motagua hondureño recibe este jueves a la costarricense Liga Deportiva Alajuelense en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf (Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).

Buenos Aires. Concluyen los alegatos de cierre del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona, con la presentación de los abogados defensores del enfermero Ricardo Almirón y del jefe de enfermeros Mariano Perroni.

Barcelona. Uno es la estrella del Barcelona y de la selección española; el otro, el emblema del combinado francés y del Real Madrid. A ambos comparten la ambición de ganar por primera vez el Balón de Oro: Lamine Yamal y Kylian Mbappé se enfrentarán este domingo en una nueva entrega del Clásico, el último partido antes de entregarse el galardón, el lunes 26 de octubre en Londres.

Bogotá. La cancelación de un partido de la primera liga de fútbol colombiano a minutos de empezar por el mal estado del césped, arruinado por dos conciertos días antes, ha puesto en el foco de las críticas a la empresa administradora del recinto y evidenciado los problemas que afrontan los equipos sin estadio propio.

París. El Palacio de Congresos de París acoge este jueves la presentación de los recorridos de las versiones femenina y masculina del Tour de Francia de 2027, que comenzarán ambas en el Reino Unido: en York (Inglaterra) la primera y en Edimburgo (Escocia), la segunda.

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Moscú. El ruso Andréi Kirilenko, presidente de la Federación Rusa de Baloncesto y antigua estrella de la NBA, asegura a la Agencia EFE que tanto el baloncestista Lebron James, que entra en su 24 temporada en la liga de EE.UU, como el futbolista Cristiano Ronaldo, que se acerca a los 1.000 goles, "son súperhombres" que "tienen derecho a hacer lo que quieran".

Redacción Deportes. Comienza la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas este viernes con el encuentro entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay en el American Family Field de Milwaukee (EE.UU).

Santo Domingo. La historia de sacrificio y superación de la velocista Marileidy Paulino llega a los cines de República Dominicana con el estreno de 'Marileidy', la película que narra las dificultades de sus inicios hasta convertirse en una de las principales figuras del atletismo mundial. Por Marta Florián

- Santo Domingo. La historia de superación y éxito de la campeona olímpica dominicana Marileidy Paulino, una de las principales figuras del atletismo mundial, llega a los cines con la película "Marileidy".

- Previa del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas (COTA) de Austin (Texas). (INFOGRAFÍA)

- NBA: Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers (23.00 GMT) y Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets (01.30 GMT del viernes).

- Presentación del recorrido del Tour de Francia de 2027, que comenzará el 2 de julio en Edimburgo en su versión masculina y el 30 de julio en York (Reino Unido) en la femenina. Por Luis Miguel Pascual (desde las 09.55 GMT en el Palacio de Congresos). (TEXTO) (FOTO) (VÍDEO)

- Copa Libertadores. Semifinales, vuelta: Flamengo (Bra)-Estudiantes La Plata (Arg) (00.30 GMT del viernes). (FOTO)

- Copa Centroamericana CONCACAF. Semifinales, ida: Motagua (HON)-Alajuelense (COS) (23.00).

- Copa Libertadores femenina, en Quito. 3ª jornada. A las 20.00 GMT: Universidad de Chile (CHI)-Deportivo Cali (COL) y Libertad (PAR)-Nacional (URU) del Grupo D. Desde las 00.00 GMT del viernes se enfrentarán Olimpia (PAR)-Cruzeiro (BRA) y Liga de Quito (ECU)-Bolívar (BOL) en el C. (Texto) (Foto). (Hasta el 31).

- Liga Europa. 3ª jornada (FOTO): Celtic-Celta y Lillestrom-Real Sociedad (19.00 GMT). Resumen con el resto de partidos. (FOTO)

- Liga Conferencia. 2ª jornada: Getafe-Lugano (16.45 GMT). Resumen con el resto de la jornada. (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. Presentación de la 10ª jornada. (INFOGRAFÍA)

- Informe. Lamine Yamal vs Kylian Mbappé: cara a cara en la antesala del Balón de Oro.

- Previa de la duodécima jornada del Torneo Clausura uruguayo, que se juega entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre.

- Continúan los alegatos de cierre del juicio que busca determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Campeonatos del Mundo, en Róterdam (Países Bajos) (hasta 25). Final del concurso completo masculino (17:30 a 20:00 GMT). (FOTO)

- DP World Tour. Genesis Championship, en el club Woo Jeong Hills de Cheonan, Corea del Sur (hasta 25).

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio de Australia, 18ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito Phillip Island. (INFOGRAFÍA)

- Campeonatos del Mundo, en Buenos Aires (hasta 24).

- Oviedo (España). El futbolista argentino Leo Messi es recibido a su llegada a Oviedo un día antes de la ceremonia de entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes y posteriormente se reúne con la comunidad educativa como parte del programa de actividades de la 'Semana de los Premios' (15.30 GMT. Palacio de los Deportes de Oviedo). (FOTO) (VÍDEO)

- Torneos ATP 250 de Almaty, Marsella y Bruselas (hasta 25).

- Torneos WTA 500 de Nigbo (China) y Osaka (Japón) (hasta 25).

Redacción EFE Deportes