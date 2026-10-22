Los Cerveceros y los Rays buscan romper su sequía de títulos en una Serie Mundial inédita

La Serie Mundial de las Grandes Ligas, que se disputará al mejor de siete encuentros, enfrentará por primera vez desde 1980 a dos equipos que nunca han levantado el Trofeo del Comisionado, cuando los Filis de Filadelfia derrotaron a los Reales de Kansas City.

La serie comenzará este viernes a las 20.00 hora del este estadounidense (00.00 GMT del sábado), continuará el sábado en Milwaukee y se trasladará el lunes a Tampa Bay, donde se disputarán los partidos tercero y cuarto, además de un quinto si fuera necesario.

Milwaukee, campeón de la Liga Nacional, recibirá los dos primeros partidos en el American Family Field, después de firmar una temporada regular récord de 103 victorias y eliminar a los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones, con una barrida de cuatro encuentros en la Serie de Campeonato.

Tampa Bay, por su parte, alcanzó el título de la Liga Americana tras superar a los Guardianes de Cleveland y regresar a la final por primera vez desde 2020, con la ambición de coronar una trayectoria de competitividad sostenida pese a las limitaciones presupuestarias frente a otras franquicias.

Los Cerveceros afrontan su segunda Serie Mundial, después de perder en siete juegos ante los Cardenales de San Luis en 1982, cuando todavía competían en la Liga Americana.

La franquicia ha convertido los últimos años en la etapa más consistente de su historia, con ocho apariciones en la postemporada desde 2018 y cuatro títulos divisionales consecutivos. Su campaña de 2026, con 103 triunfos, superó el récord anterior del equipo, establecido en 2025 con noventa y siete victorias.

El equipo de Milwaukee combina profundidad ofensiva, defensa y un cuerpo de lanzadores que tiene entre sus principales referencias al derecho Jacob Misiorowski. En ataque, destacan el venezolano William Contreras, el dominicano Jackson Chourio y Jake Bauers, elegido jugador más valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

La conquista supondría el primer campeonato para una afición que lleva más de cuatro décadas esperando otra oportunidad de celebrar el título, después de que aquella generación liderada por los toleteros Robin Yount y Paul Molitor se quedara a un triunfo de la corona.

Los Rays disputarán su tercera Serie Mundial, después de caer ante los Filis en 2008 y los Dodgers en 2020.

La organización, que debutó en las Grandes Ligas en 1998 como los 'Devil Rays', encontró en su capacidad para desarrollar talento y competir con una nómina contenida una de sus principales señas de identidad.

El dominicano Junior Caminero encabeza una ofensiva que también cuenta con el cubano Yandy Díaz y el mexicano Jonathan Aranda, mientras que los brazos diestros de Drew Rasmussen y del dominicano Freddy Peralta, nombrado jugador más valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, lideran el trabajo desde el montículo.

El regreso al Tropicana Field, su estadio habitual, después de un año de reparaciones por los daños ocasionados por el huracán Milton, añade un componente simbólico a la campaña de Tampa Bay, que aspira a conquistar el primer campeonato de su historia.