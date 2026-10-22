Polideportivo
22 de octubre de 2026 - 09:29

NBA: Doncic, con un fantástico triple desde medio campo

Luka Doncic (27 años) tuvo una extraordinaria actuación en la victoria de los Lakers sobre los Warriors.
Luka Doncic (27 años) tuvo una extraordinaria actuación en la victoria de los Lakers sobre los Warriors.Redes sociales

Un imparable Luka Doncic, que registró un triple de medio campo, pilotó este miércoles las riendas de la nave de Los Angeles Lakers hacia una incontestable victoria de 127-105 contra los Golden State Warriors de Stephen Curry, en el estreno de era del equipo angelino en busca de una identidad nueva tras la salida de LeBron James.

Por ABC Color
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El esloveno Luka Doncic afirmó que tenía confianza en que la pelota iba a entrar en el aro cuando lanzó desde media pista para anotar un triple que se convirtió en el más comentado del arranque de Los Angeles Lakers en la temporada de la NBA.

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“Sabía que iba a entrar antes de tenerla en mis manos. Practico mucho ese tipo de tiros”, indicó este miércoles el esloveno en una rueda de prensa al término del encuentro contra los Golden State Warriors, que se saldó por 127-105 en favor de los angelinos.

La estrella angelina se mostró muy satisfecha por el desempeño y el potencial de la nueva era de los Lakers y se mostró en especial “muy impresionado” por el debut de su compañero Walker Keissler, quien anotó 26 puntos en su primer partido con los de oro y púrpura.

Doncic espera seguir aportando al equipo y aclaró la polémica desde su punto de vista con el rival Yaxel Lendeborg, con el que se vio visiblemente molesto durante el duelo. “Estaba diciendo tonterías. Pero yo intentaba ignorarlo. Esta temporada estoy intentando evitar las faltas técnicas. Fue la primera vez que no me pitaron doble falta técnica, porque no dije nada”, explicó.